Na chegada ao Atlético de Madrid, Mandzukic exalta técnico Simeone

Novo reforço do Atlético de Madrid, o atacante Mario Mandzukic chegou à capital espanhola nesta quinta-feira e assinou contrato por quatro anos com seu novo clube. Ele realizou exames médicos e exaltou o estilo de jogo do técnico Diego Simeone, que levou a equipe ao título espanhol e ao vice da Liga dos Campeões na temporada passada.

"Conheço bastante coisas do Atlético, eu vi várias partidas e gosto do estilo de jogo da equipe", declarou o jogador ao jornal espanhol Marca. "O Simeone é um treinador muito bom, tem bons jogadores e creio que posso fazer boas coisas com essa equipe", completou.

Mandzukic deixou um dos principais clubes do futebol mundial, o Bayern de Munique, depois de perder espaço com a chegada de Pep Guardiola e ver o clube correr atrás de um novo centroavante, o polonês Robert Lewandowski, para a próxima temporada. Mesmo assim, o croata garantiu estar "muito feliz" e se sentir "muito bem" com a transferência.

Mario Mandzukic foi contratado pelo Atlético de Madrid para substituir Diego Costa, que foi para o Chelsea. De acordo com a imprensa europeia, o croata teria custado cerca de 22 milhões de euros aos cofres do clube espanhol. Em Madri, no entanto, ninguém parece preocupado com o alto valor.

"A incorporação do Mandzukic é uma grande notícia porque ele tem as características que buscávamos para esta posição. É um atacante forte, com um grande jogo aéreo e um disparo potente. Nos permite iniciar a pressão à zaga rival desde o primeiro momento, já que trabalha muito na saída de bola da defesa. Combina com seus companheiros de ataque e está acostumado a competir em máximo nível. É acostumado a ganhar títulos, nos trará muito", disse o diretor esportivo do Atlético, José Luis Pérez Caminero.