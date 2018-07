Na chegada ao Flu, Luxemburgo quer 'sapecar' Flamengo

No Fluminense, Luxemburgo prevê empenho máximo no campeonato para garantir a renovação do seu contrato. Ele tem vínculo somente até o fim do ano. "Foi essa a opção, pois o Fluminense tem eleição no fim do ano, fim do mandato. Por isso, quero essa possibilidade de trabalhar forte no Brasileiro, tentar classificar o time para a Libertadores e, se possível, conquistar o campeonato".

O técnico admite que chegará a um clube que vive início de crise nos gramados. A sequência de cinco derrotas consecutivas custou o emprego de Abel Braga. Luxemburgo, contudo, se diz preparado para reerguer a equipe, atual campeã brasileira. "Um time que está acostumado a ganhar fica indignado com derrotas. Quem ganha muito, relaxa inconscientemente. Tudo vai acontecer de forma natural. Você não ganha porque foi campeão no ano passado. Só vai ganhar se quiser ganhar. Esse é o ponto importante."

Em busca da reação, Luxemburgo já comandou seu primeiro treino na tarde desta terça. Ele preparou o time para o jogo desta quarta, contra o Cruzeiro, no Maracanã, pela 10ª rodada.