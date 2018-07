Na chegada ao Inter, Dátolo diz estar pronto para jogar

"Acredito muito no futebol brasileiro. Sempre tive vontade de atuar aqui. O Carlitos Tevez abriu as portas para os argentinos no Brasil. Agora quero dar o melhor de mim aqui no Inter, onde fui muito bem recebido pelos companheiros e pela torcida. Minha condição física está muito boa", declarou.

Aos 27 anos, Dátolo foi trazido como provável substituto de D''Alessandro, que deve se transferir para o futebol chinês, mas afirmou que pode fazer outras funções no meio de campo. "Posso jogar mais no ataque ou ajudar a defender, tanto pela direita como pela esquerda. Jogo onde o treinador precisar", disse.

O Internacional é o sexto clube do jogador, que começou a carreira no Banfield, passou por Boca Juniors, Napoli, Olympiacos, até chegar no Espanyol, onde estava antes de acertar com a equipe gaúcha.

Com a autoridade de quem já venceu a Libertadores, em 2007, com o Boca Juniors, Dátolo deu a receita para o Inter ser campeão do torneio neste ano. "A chave da Libertadores é jogar com paciência. Não se pode jogar pensando em uma só partida. É preciso ter inteligência", comentou.