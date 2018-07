Na chegada ao Málaga, Lucas Piazon é comparado a Kaká

MÁLAGA - Dois anos atrás, a estrela da seleção brasileira sub-17 era Lucas Piazon, então jogador do São Paulo. Mas o atacante sequer foi convocado para defender o Brasil no Sul-Americano Sub-20 que está acontecendo na Argentina. Negociado com o Chelsea quando ainda estava no juvenil, o jogador teve poucas chances em Stanford Bridge, saiu da vitrine e agora busca uma nova chance no Málaga, time espanhol que foi a grande surpresa da primeira fase da Liga dos Campeões.

Emprestado pelo Chelsea, o atacante foi apresentado nesta quinta-feira no Estádio La Rosaleda e de cara comentou a comparação com Kaká. "É normal. Eu venho do São Paulo e o Kaká também. E quando você se destaca em um clube que já formou grandes jogadores como o Kaká sempre vai gerar comparação da imprensa. Eu ou qualquer outro jogador sempre seremos o 'novo Kaká' ou 'novo Robinho'. Para mim, não é algo ruim", apontou ele.

Afirmando que estava chegando em um "grande clube", Piazon disse que foi convencido depois de ler declarações positivas de outro ex-são-paulino. "Uma semana atrás, Julio Baptista falou muito bem do clube na imprensa brasileira. Ontem (quarta), me ajudou no treino, me explicou o que eu tinha que fazer. Para mim, é melhor ter companheiros brasileiros, que me ajudam com a língua."