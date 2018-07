Na chegada, Muricy pede apoio da torcida do Fluminense

Muricy Ramalho foi apresentado na tarde desta segunda-feira como novo treinador do Fluminense. E, logo na primeira entrevista coletiva, ele já tratou de pedir o apoio do torcedor no seu jogo de estreia, quinta, contra o Grêmio, no Maracanã, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Para convocar o torcedor do Fluminense, Muricy lembrou da campanha do time na Libertadores de 2008, quando foi vice-campeão - perdeu o título para a LDU. "A torcida empurrou o tempo todo. É isso que espero. É isso que espero já na quinta-feira", avisou o novo treinador.

Desempregado desde a demissão no Palmeiras, em fevereiro, Muricy foi contratado para substituir Cuca, que foi dispensado na última segunda-feira. Na chegada, o novo treinador também elogiou seu antecessor. E ainda explicou que não tinha como recusar o convite feito pelo clube carioca.

"Demorei um pouco para dar a resposta porque acho que tem que ser uma coisa tranquila e também porque o Fluminense tinha no comando um outro grande treinador. Estou muito feliz de estar aqui, vou dar o meu melhor para o time estar no lugar que merece, brigando na ponta de cima", afirmou.

Apesar de ter assinado contrato somente até o final deste ano, Muricy revelou que "os projetos para o futuro" do Fluminense pesaram no acerto com o clube. "O que mais pesou foi o pensamento da diretoria de fazer um Fluminense forte e melhor, com estrutura", justificou o treinador.

Muricy também comemorou o fato de finalmente poder trabalhar com o argentino Conca, que tentou levar para São Paulo e Palmeiras quando esteve por lá. "É um jogador que tem prazer de jogar futebol, um meia diferenciado. Ele está bem demais e, com certeza, vamos trabalhar bem", disse.