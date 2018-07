Na Colômbia, Bahia é derrotado pelo Atlético Nacional na Sul-Americana

MEDELLIN - A semana não foi boa para os clubes brasileiros na rodada de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Depois das derrotas de Coritiba e Sport e do empate do São Paulo - apenas a Ponte Preta venceu -, o Bahia também sentiu o gosto amargo de um resultado negativo. Em Medellín, na Colômbia, o time foi batido pelo Atlético Nacional por 1 a 0 - gol contra do zagueiro Diones, aos 11 minutos do primeiro tempo.

O resultado obriga o Bahia a ganhar o duelo da volta, marcado para o dia 24 de outubro, às 19h30, na Arena Fonte Nova, em Salvador. Mas a vitória tem de ser por dois ou mais gols de diferença. Caso devolva o 1 a 0, a decisão da vaga irá para a disputa por pênaltis. E se vencer por apenas um gol de vantagem, sofrendo gols, a classificação será da equipe colombiana.

Quem passar deste confronto terá nas quartas de final o vencedor do duelo entre São Paulo e Universidad Católica, do Chile, que nesta quinta ficaram no empate por 1 a 1, no estádio do Morumbi, em São Paulo.

O dia também foi de classificação do River Plate, da Argentina. No estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires, a equipe argentina derrotou a Liga de Loja, do Equador, por 2 a 0 e avançou ao descontar a derrota por 2 a 1 no duelo de ida. Nas quartas, o adversário será o também argentino Lanús, que eliminou a Universidad de Chile.