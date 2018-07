Na contagem regressiva pelo título, Corinthians trabalha com tranquilidade O Corinthians trabalha com tranquilidade nos treinos que antecedem o duelo contra o Vasco, nesta quinta-feira, às 22 horas, no estádio de São Januário, no Rio, pela 35.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Uma vitória pode garantir o título com três rodadas de antecedência.