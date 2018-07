Na conversa, 'Marquês' Vicente del Bosque forja união da Espanha

RIO - Vicente del Bosque assumiu a seleção espanhola em julho de 2008, logo após o triunfo da equipe na Eurocopa daquele ano. Sabia que tinha um grande time na mão, mas também entendia a responsabilidade em substituir Luis Aragonés, que foi treinar o Fenerbahçe.

Aos poucos o Marquês, título que ganhou em 2011 do rei Juan Carlos, foi colocando sua cara na seleção e adaptando o estilo dos jogadores. Mais do que fazer a Espanha jogar bem, o comandante forjou uma hegemonia internacional que vem até os dias de hoje e o grande teste será na decisão de hoje da Copa das Confederações contra o Brasil. "Vamos tentar impor o nosso jogo no Maracanã", avisa.

Ele conseguiu formar um time a partir de um elenco recheado de estrelas, principalmente de atletas dos dois maiores clubes espanhóis, Barcelona e Real Madrid. O treinador conseguiu deixar a rivalidade de lado e levou o grupo ao inédito título mundial na Copa da África do Sul, em 2010, e ao bicampeonato europeu no ano passado.

Quem conhece o trabalho de Del Bosque sabe que o treinador de 62 anos tem o grupo nas mãos e que na base da conversa conquista mais coisas que nos treinamentos, apesar de negar isso. "Não é uma questão de motivação. Eles são jogadores que estão jogando quarta e domingo durante todo o ano. Queremos dar um passo adicional".

AMIGO

No Brasil, ele ganhou ainda mais a confiança dos atletas ao se colocar do lado deles após as polêmicas que envolveram o grupo em Recife e Fortaleza, com a presença de mulheres nos hotéis. Mesmo sabendo que alguns pisaram na bola durante a estadia nas duas cidades, continuou pregando a inocência dos jogadores e reforçou os laços de união. Sempre que falava sobre o assunto, se esquivava das perguntas e dizia que não se manifestaria sobre isso.

Também preparou o terreno para a decisão, trabalhando o lado emocional dos jogadores como se "o Brasil inteiro estivesse contra eles". O grupo entendeu o recado, passou a evitar entrevistas para jornalistas que não fossem os espanhóis e tudo isso criou um clima perfeito para que a Espanha tente repetir o feito do Uruguai em 50.

Aliás, foi nesse ano que Del Bosque nasceu. Ele evita usar o termo "Maracanazo" para se referir a um possível derrota brasileira, mas dá indícios de que sonha ver sua seleção, que foi vaiada em todos os jogo da Copa das Confederações, cale o Brasil.

Ele não pretende mudar o jeito de jogar da Espanha, apesar de ver que muitas seleções já conseguem criar transtornos para sua defesa, como Itália e Nigéria, e mostra-se preocupado com a força do Brasil pelos lados. "Os dois laterais (Daniel Alves e Marcelo) que estão na Espanha são extraordinários, tem o Neymar que é um jogador fantástico e uma coluna vertebral muito forte", conclui.