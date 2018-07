Na Copa da Ásia, Japão derrota o Iraque e fica perto de classificação

O Japão se aproximou da classificação às oitavas de final da Copa da Ásia nesta sexta-feira. Na última partida da segunda rodada, a equipe derrotou o Iraque por 1 a 0, em Brisbane, manteve os 100% de aproveitamento após duas partidas e precisará apenas de um empate no último jogo para ir à segunda fase do torneio.

O resultado levou o Japão a seis pontos no Grupo D, três à frente do próprio Iraque e da Jordânia, que goleou a Palestina nesta sexta por 5 a 1. Na última rodada, terça-feira que vem, o Japão enfrenta em Melbourne a Jordânia, que precisa da vitória para seguir sonhando. Já o Iraque pega a lanterna Palestina, em Camberra.

Nesta sexta-feira, o Japão foi dominante desde o início e não demorou para chegar ao gol da vitória. Aos 23 minutos, Honda sofreu pênalti, que ele mesmo cobrou com categoria para garantir o resultado.

O próprio Honda, no entanto, não esteve em um de seus melhores dias e só por isso a vitória japonesa não foi mais tranquila. O meia do Milan acertou a bola na trave em três oportunidades, sendo que em uma delas, já na reta final da partida, recebeu cruzamento da esquerda e estava praticamente sem goleiro pela frente.

Se o Japão precisou suar, a Jordânia atropelou a Palestina com atuação de gala Hamza Aldaradreh. Apenas terceira opção do ataque quando a competição iniciou, o jogador ganhou uma chance do técnico Ray Wilkins e não decepcionou, se tornando apenas o quarto jogador na história da competição a marcar quatro vezes em uma partida.

Yousef Ahmad marcou o outro gol da Jordânia, mas foi o tento da Palestina que chamou mais atenção. Quando o jogo já estava 5 a 0, Jaka Hbaisha descontou, aos 40 minutos do segundo tempo, e entrou para história. Foi o primeiro gol do país na Copa da Ásia em todos os tempos, apenas em sua segunda partida na competição.