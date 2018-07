Na Copa do Brasil, 80 clubes brigarão por 5 vagas nas oitavas

Dos 16 clubes que estarão nas oitavas de final da Copa do Brasil, 11 serão definidos previamente e chegarão até lá sem precisar jogar. Enquanto isso, 80 times vão disputar as cinco vagas restantes. O formato da competição foi divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta quinta-feira, beneficiando os campeões da Copa Verde, da Copa do Nordeste e da Série B.

Esses três times terão vaga assegurada nas oitavas de final. Foi a forma que a CBF encontrou de dar uma espécie de prêmio de consolação a Paysandu e Santa Cruz, que, campeões da Copa Verde e da Copa do Nordeste este ano, haviam recebido a garantia de que jogariam a Copa Sul-Americana do ano que vem.

A Conmebol, porém, mudou o formato da competição, que vai durar o ano inteiro, e determinou que as seis vagas do País sejam designadas a partir da classificação do Campeonato Brasileiro. Assim, Paysandu e Santa Cruz tiveram seus prêmios realocados.

Da mesma forma, a CBF confirmou o que já se especulava nas últimas semanas, garantindo ao campeão da Série B, no caso o Atlético-GO, uma vaga nas oitavas de final. Também vão entrar nesta fase os oito times que jogarão a Libertadores. Palmeiras, Flamengo, Santos e Atlético-MG já estão classificados. Atlético-PR, Botafogo, Corinthians e Grêmio brigam por três vagas, enquanto que a Chapecoense aguarda a confirmação do título da Copa Sul-Americana.

Para que os 80 times restantes disputem as cinco vagas abertas nas oitavas de final, eles terão que passar por quatro fases. As duas primeiras mudaram de formato e serão em jogo único.

Na primeira, os times mais bem ranqueados visitam os que aparecem mais abaixo no ranking da CBF. Os mandantes têm a obrigação de vencer, uma vez que os visitantes jogam com a vantagem do empate.

Na segunda fase, o mando de campo será decidido por sorteio, avançando quem vencer. A CBF não especificou como será decidido o vencedor em caso de empate no tempo normal. A terceira fase já acontece em ida e volta, como de costume. Até aqui, os confrontos seguem o diagrama definido por sorteio antes do início do torneio.

Já na quarta fase, a última antes das oitavas de final, os cinco confrontos serão definidos por sorteio posterior. A competição segue neste formato até a final.