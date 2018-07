Na Copa do Brasil, Bahia marca no fim e arranca empate com Atlético-PR

SALVADOR - Sob o comando do técnico interino Chiquinho de Assis, o Bahia marcou no fim e arrancou o empate, por 1 a 1, com o Atlético Paranaense na noite desta quarta-feira, no Estádio Pituaçu, em Salvador, no jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

O resultado deixou os paranaenses em vantagem para a partida da volta, no dia 20, em Curitiba. O Atlético jogará por um empate sem gols, diante de sua torcida, para buscar a vaga nas quartas de final. O empate por um gol levará a definição para os pênaltis, enquanto a igualdade por dois ou mais gols deixa a vaga com o Bahia.

Mesmo jogando fora de casa, o Atlético começou melhor e abriu o placar aos 44 minutos do primeiro tempo. O lateral-direito Wagner Diniz escapou em velocidade e deu passe para Guerrón, que invadiu a área pela direita e finalizou na saída do goleiro Omar.

Com a desvantagem no placar, o Bahia voltou do intervalo buscando o ataque. No entanto, o gol do empate só saiu nos instantes finais do jogo. Após rebatida da defesa, Camacho pegou de primeira e mandou para as redes, aos 40 minutos, garantindo a igualdade.

A Copa do Brasil terá sequência nesta quinta-feira com mais um jogo das oitavas de final. O Coritiba, que ainda não perdeu nesta temporada e acumula 18 partidas invictas, receberá o Caxias no Couto Pereira. Na próxima semana, o São Paulo vai encarar o Goiás, enquanto o Prudente duelará com o Ceará e o Flamengo enfrentará o Horizonte.