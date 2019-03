Na Copa do Brasil, Chapecoense e Criciúma se enfrentam para espantar a má fase

Sem técnico desde a demissão de Claudinei Oliveira, a Chapecoense tem seu principal teste do primeiro semestre nesta quarta-feira, às 19h15. Sob a batuta do interino Emerson Cris, o clube recebe o Criciúma na Arena Condá na partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Poucas horas após a morte do jornalista Rafael Henzel, um dos sobreviventes do acidente aéreo da Chapecoense, a diretoria do clube informou que pediu à CBF o adiamento do jogo. Segundo a Chapecoense, o pedido foi negado inicialmente. Portanto, o confronto está mantido para esta quarta. Mesmo assim, uma nova tentativa será feita.

Nos dois primeiros confrontos entre os rivais, pelo Campeonato Catarinense, duas vitórias simples do time de Chapecó - ambas por 1 a 0. A Chapecoense vem de vitória por 3 a 2 contra o Hercílio Luz, que deu a confiança que o elenco precisava. Já o Criciúma vem de derrota para o Avaí por 2 a 0 e o técnico Gilson Kleina já começa a sofrer com a pressão da torcida. São dois jogos e nenhuma vitória.

A ideia do presidente da Chapecoense, Plínio David de Nes Filho, era contratar um novo treinador no último final de semana, mas a programação melou diante do mercado. A diretoria tem dificuldade para encontrar um nome experiência para disputar o Campeonato Brasileiro, mas que se encaixe no projeto do clube. Mancini foi procurado, mas preferiu seguir como coordenador técnico do São Paulo.

Sendo assim, Emerson Cris segue no comando interino. Após poupar os titulares contra o Hercílio Luz, o treinador vai mandar a campo o que tem de melhor à disposição.

Do outro lado, o trabalho de Gilson Kleina também não está cercado de tranquilidade. Diante de uma crise institucional entre o clube e a torcida, o treinador chegou para tentar apagar o incêndio. Só que até aqui empatou com o Brusque e perdeu para o Avaí.

O próprio Kleina admitiu que a classificação para as semifinais do Campeonato Catarinense ficou mais complicada após a derrota para o Avaí, por 2 a 0, em casa. Por isso que a Copa do Brasil aparece como a saída para dar a voltar por cima.

Anunciados após a chegada do novo treinador, o meia Wesley (ex-Santos, São Paulo e Palmeiras) e o atacante Vinícius (ex-Palmeiras e Vitória) devem fazer suas estreias. A escalação, porém, é mantida em sigilo por Gilson Kleina.