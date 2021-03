Na Copa do Brasil, ex-jogador do SP tenta acertar cabeçada em companheiro de equipe e é expulso

Geralmente, as brigas que acontecem dentro de campo são protagonizadas por jogadores de times rivais. Mas desentendimentos entre companheiros da mesma equipe, apesar de raros, acontecem. Nesta quarta-feira, jogadores companheiros de vestiário brigaram no jogo entre Joinville e Santa Cruz-RS, válida pela Copa do Brasil. No fim da primeira etapa, o volante Matheus Banguelê, cria das categorias de base do São Paulo, avançou sobre o lateral-direito Edson Ratinho e tentou agredir o parceiro do time catarinense com duas cabeçadas.

No momento da confusão, a posse da bola era do Joinville. O jogo foi paralisado pelo árbitro Leandro Bizzio, que expulsou Banguelê, que ainda reclamou. Seu colega manteve-se quieto e sem entender o que ocorreu.

"Após o término do primeiro tempo e ainda no campo de jogo, expulsei o atleta, número 5, Matheus de Jesus Cardoso (Banguelê), da equipe do Joinville, apresentando o cartão vermelho direto, por conduta violenta, pelo mesmo desferir e atingir uma cabeçada em seu companheiro de equipe, o atleta número 2, Edson Ramos da Silva", acrescentou Bizzio na súmula da partida.

Apesar do desfalque, o time catarinense, que tinha o empate a seu favor, segurou a igualdade sem gols no placar até o fim da partida e garantiu vaga na próxima etapa do torneio. O Joinville não se pronunciou sobre o ocorrido. Os jogadores, depois, tiveram de se entender no vestiário.