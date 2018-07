'Na Copa do Brasil será outra situação', garante Levir sobre Corinthians

Na prévia do confronto das quartas de final da Copa do Brasil, o Atlético-MG foi a São Paulo na última quinta-feira e caiu por 1 a 0 diante do Corinthians, pela 20.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Levir Culpi, no entanto, garantiu que o resultado não tem nenhuma relação com o que acontecerá na Copa do Brasil e afirmou: "Será outra situação".

"Na Copa do Brasil é outra situação, o elenco do Corinthians talvez seja diferente para o jogo, o do Atlético-MG também pode ser diferente. Então, são várias situações que podem acontecer até lá. O que posso dizer é que vai ser um jogo parecido com esse. A gente espera fazer um bom jogo e ter mais sorte do que hoje", declarou após o apito final.

De fato, a longa lista de desfalques para o jogo da última quinta pode ser reduzida para os confrontos da Copa do Brasil, uma vez que nomes como Pierre e Josué têm lesões que parecem menos graves e podem voltar para as partidas dos dias 1.º, no Itaquerão, e 15 de outubro, no Mineirão.

O que também pode mudar é o ataque atleticano. Jô completou 19 jogos sem marcar pelo time mineiro na última quinta-feira e a insatisfação da torcida com ele só aumenta. O próprio Levir Culpi já admite a possibilidade de tirá-lo da equipe, até para amenizar esta pressão.

"Sobre o Jô, é um problema quando a bola não entra. Ele não tem jogado tecnicamente mal, tem aproveitado, feito boas jogadas inclusive, mas a bola não está entrando. É aquela história, a gente vai mexendo. Às vezes é melhor tirar para o jogador ter um certo respiro. Às vezes você insiste e ele começa a fazer gols, então não existe uma receita. A cada jogo fico pensando uma coisa e vamos ver para o próximo jogo", disse o técnico.