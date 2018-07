Na Copa, torcedores e jornalistas pagam promessas curiosas

Quer mais um motivo para torcer contra a Argentina no domingo? Exorcizar de vez qualquer chance de ver uma cena como a que ilustra esta página: Maradona, ele mesmo, 53 anos, corpanzil de formas exageradas, pelado no Obelisco de Buenos Aires.

Essa promessa do melhor jogador da história do futebol de nossos hermanos é antiga – e, até agora, o "pibe de oro" não deu sinais se pretende cumpri-la após a Copa do Brasil. E é bem por aí. Se o mundo do futebol permite as mais excêntricas mandingas e promessas, que dirá uma Copa do Mundo. São Longuinho é pouco para os que vibram pela seleção brasileira – ou, em uma finalíssima sem a amarelinha, para os que secam os argentinos.

O apresentador de TV José Luiz Datena estava tão confiante que já tinha anunciado em abril: se o Brasil não fosse campeão, iria apresentar o seu Brasil Urgente, na Band, usando cueca verde-amarela. "Vou pagar este mico hoje (quinta-feira). Quem devia pagar era o Felipão, mas eu prometi e vou cumprir. Não sou político para não cumprir promessas", disse ele na última quinta-feira, pouco antes de entrar no ar.

Dito e feito. Por volta das 17h30 de quinta-feira, os telespectadores de seu programa viram o apresentador usando um cuecão. Não verde-amarelo, como ele havia dito, mas com as cores da bandeira alemã: amarela, vermelha e preta.

E vai ter outra promessa para domingo, Datena? "Pelamordedeus... Agora, chega! Eu gostaria que a Argentina perdesse de 12 a 0, mas não vou correr o risco de pagar outro mico", afirmou.

Já que estamos falando dos hermanos que podem se tornar tricampeões no Rio e o apresentador de TV fez questão de se diferenciar dos políticos no cumprimento de promessas, olha só o que andou dizendo o prefeito carioca Eduardo Paes (PMDB). Em entrevista dada antes do início do Mundial ao jornal inglês The Guardian, ele afirmou que "se mataria" se a Argentina levasse o caneco aqui no Brasil.

OK, Copa da zoeira + prefeito engraçadinho = pelo menos dois eventos no Facebook chamando para testemunhar o suicídio do político (um deles com mais de 23 mil confirmados até o início da noite de quinta-feira). O Estado procurou o prefeito, para saber sobre sua disposição de manter a promessa. O primeiro assessor de imprensa contatado disse que "muito possivelmente" Eduardo Paes não responderia à reportagem. Cerca de meia hora depois, uma outra assessora respondeu, frisando que o risco não existiria. "O prefeito havia prometido isso apenas se a Argentina vencesse o Brasil na final, e não se a Argentina simplesmente fosse campeã", lembrou. Ah, bom.

Da Band, não foi só Datena que precisou pagar o pato pela derrota vexatória frente à Alemanha. A apresentadora Larissa Erthal disse, na última segunda-feira, no programa do Milton Neves, que, se o Brasil não passasse pelos germânicos, tiraria a roupa no ar.

O pagamento veio no programa de quarta-feira. Mas não foi da maneira como a plateia masculina esperava. A jornalista apareceu com um sobretudo, como se não usasse nada por baixo. Quando tirou o casaco, estava com um vestido normal. "Foi um jogo de palavras", admite. "Eu não tinha prometido ficar nua, mas tirar a roupa. E tirei. Sou uma mulher de palavra"

LOUCURAS

Eles se safaram. Já os que prometeram fazer alguma loucura em caso de Brasil campeão, estes escaparam com antecedência – em alguns casos, a felicidade por não ter de cumprir o prometido quase anulou a tristeza pelos 7 a 1.

É o caso de Mauro Shampoo, folclórico camisa 10 que defendeu as cores do Íbis, o pior time do mundo, entre 1980 e 1990. "Eu fui o pior camisa 10 do mundo", diz ele, com a autoridade de ter marcado apenas um gol em dez anos. Detalhe: na ocasião, o Íbis saiu derrotado por 8 a 1.

Com sua indefectível cabeleira ("Lembra a do David Luiz", diz), ele se tornou cabeleireiro após pendurar as chuteiras. E, no início da Copa, soltou uma promessa. "Se o Brasil fosse campeão, iria para o marco zero daqui do Recife e todo mundo poderia cortar o meu cabelo. Iria ficar careca. E olha que faz oito anos que não corto o meu cabelo", conta o ex-jogador.

Mas aí veio a partida contra a Alemanha. "O Brasil perdeu que nem o Íbis. Foi de sete! Eu quero aproveitar para avisar que essa marca de pior time do mundo é minha, ninguém vai pegar, não", afirma Shampoo. "No fundo, eu queria que a seleção brasileira fosse campeã, mas fiquei um pouco aliviado por poder manter minha cabeleira."

O ex-jogador Ronaldo Fenômeno, em entrevista dada antes do Mundial ao jornal alemão Bild, afirmou que havia prometido se casar com a namorada, a DJ Paula Morais, se o Brasil faturasse o hexa. "Fiz um plano com a minha namorada Paula. É só o Brasil ganhar a Copa que nós casamos", disse ele, na ocasião.

Publicamente, ninguém sabe se o Fenômeno ficou feliz ou triste por não ter de cumprir a promessa.

A cantora Claudia Leitte também parece ter escapado de um mico. Em recente show, ela disse que, se o Brasil faturasse a Copa, subiria no palco vestida como a personagem infantil Galinha Pintadinha, em referência a brincadeiras feitas na internet sobre sua roupa no show de abertura do Mundial, que lembraria o personagem infantil.