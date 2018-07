Na Copinha,Vasco e Botafogo dividem ponta e Coritiba massacra

A segunda rodada da Copa São Paulo de Futebol Júnior foi muito boa para os clubes alvinegros do Rio. O Vasco venceu a segunda pelo Grupo G e está perto de conquistar a vaga na próxima fase. Já o Botafogo, que havia empatado na rodada anterior do Grupo P, ganhou e também depende apenas de si para avançar. Destaque da rodada, o Coritiba aplicou a maior goleada até o momento ao bater o São José-AP por 8 a 0.

Jogando diante do Itabaiana-SE em São Carlos, o Botafogo dominou a partida e venceu por 3 a 1 com gols de Baiano e Amaral. Branco descontou. Com o resultado, o time alvinegro agora lidera o Grupo G com 4 pontos, enquanto que o de Sergipe está na lanterna sem nenhum ponto e, consequentemente, eliminado. No outro jogo do grupo, o XV de Piracicaba venceu o São Carlos por 2 a 1 e é o segundo, com 4 pontos, enquanto que o adversário tem um ponto a menos e é o terceiro.

Pelo Grupo P, o Vasco fez seu papel e derrotou o Serrano-BA por 4 a 0, com gols de Renato, Kayzer, Daniel e Caio Monteiro. Com o resultado, a equipe carioca ocupa a liderança da chave com seis pontos, enquanto que o Serrano, sem nenhum ponto, está eliminado. Em segundo encontra-se o Taubaté, que venceu o Araxá-MG por 2 a 1, com gols de Léo Turbo e Gabriel. Guilherme diminuiu para os mineiros. Agora, o Taubaté também tem seis pontos, enquanto que o Araxá, com zero, não tem mais chances de avançar.

OUTROS JOGOS

O Coritiba aplicou a maior goleada da Copa São Paulo ao vencer o São José-AP por 8 a 0, no Grupo M. Kady (três vezes), Lucas Barreto e Raphael Veiga (duas vezes cada) e Juninho marcaram os gols. Assim, o Coritiba lidera a chave com 6 pontos, seguido por Paulínia (4), Red Bull (1) e São José (zero).

Rival, o Atlético Paranaense também goleou na rodada. Diante do Palmeira, de Goianinha (RN), a equipe paranaense venceu por 6 a 2 e lidera o Grupo Y com 4 pontos, seguido de São Caetano, também com 4, Flamengo-SP, com 3, e Palmeira, sem ponto.

Os times de Campinas, por outro lado, não foram tão bem. No Grupo C, a Ponte Preta enfrentou o Goiânia e perdeu por 2 a 1, ficando em terceiro com um ponto e dando adeus à Copinha, enquanto que o adversário é o líder com 6. Catanduvense e Náutico também empataram, mas por 2 a 2. O time paulista possui dois pontos e é o vice-líder, enquanto que a equipe pernambucana possui apenas um.

Pelo Grupo U, o Guarani enfrentou o Criciúma e também empatou por 1 a 1, sendo que os dois times dividem a liderança com quatro pontos.

Os outros resultados da rodada de 16 horas foram: Sumaré 0 x 3 Paulista, Lemense 2 x 2 Botafogo-SP, Juventus 1 x 1 Santo André, Itapemirim 0 x 1 Paraná, Independente 0 x 0 Fortaleza, Cacerense 1 x 2 Sport, Portuguesa 1 x 2 Vitória, Chapecoense 2 x 0 América-MG, Paysandu 1 x 2 Atlético-GO, Botafogo-PB 0 x 2 Goiás, Tarumã 0 x 4 Figueirense e São Bernardo 2 x 0 Sete de Setembro.