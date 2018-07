Na corrida por uma vaga no Paulistão, Corinthians joga por Guerrero

SÃO PAULO - Ninguém no atual elenco do Corinthians fez mais gols do que Guerrero. O peruano já marcou 27, mas vive inferno astral, sem ir às redes adversárias há oito rodadas. Nesta quarta, no Pacaembu, contra o Comercial, ele entra em campo com apoio total do time, da comissão técnica e da torcida para pôr fim à marca negativa. Os jogadores do time de Ribeirão Preto ameaçaram não jogar porque receberam o salário por meio de cheques cruzados e, por isso, não conseguiram descontar na boca do caixa, mas voltaram atrás.

Ganhar o jogo e melhorar o saldo de gols são tarefas necessárias para o Corinthians (14 pontos no Grupo B) na luta contra os outros oponentes da chave, que têm números melhores. Com a vitória, o time encostaria nos dois primeiros colocados - Botafogo (19) e Ituano (18).

Guerrero repete seu pior momento no clube, ocorrido entre abril e julho de 2013, quando chegou a reclamar do calendário brasileiro e falou em voltar para a Europa. Foi convencido a ficar e engatou sequência de gols. Agora, recebendo conselhos de todos os lados e mensagens de apoio da torcida, a esperança é de que "tire a uruca".

"Paolo está perdendo alguns gols que não são comuns para um atacante do nível dele, mas já vimos muito isso no futebol. Os jogadores vivem seus ciclos, ele está trabalhando sério para mudar e tenho certeza de que vai", aposta Mano Menezes

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS - Cássio, Fagner, Cléber, Gil, Uendel, Ralf, Guilherme, Bruno Henrique, Jadson, Romarinho, Guerrero. Técnico: Mano Menezes

COMERCIAL - Marcelo Henrique, Marcos Pimentel, Edimar, Reniê, William Simões, Xaves, Marcos Vinícius, Marcone, Mateus, Clebinho, Edson. Técnico: Vágner Benazzi

Árbitro: José Cláudio Rocha Filho; Local: Pacaembu; Horário: 22h; Transmissão: Pay-per-view

COLABOROU CIRO CAMPOS