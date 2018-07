'Na cultura brasileira, os resultados esportivos têm peso incalculável'

Aos 35 anos e presidente do Bahia, Marcelo Sant’Ana é o mais jovem mandatário entre os 20 clubes da Série A. Ele está no cargo desde 2014, é formado em marketing e jornalismo e tenta evitar o rebaixamento do seu time. Ao Estado, Sant’Ana fala sobre os três anos à frente do cargo e o papel do clube no futebol brasileiro.

Quais as principais mudanças realizadas no clube em sua gestão?

O renascimento do Bahia passa pela democracia, conquistada em meados de 2013, e que veio casada com o profissionalismo. O clube tem uma estrutura organizacional simples, operacional e eficiente. Contratamos profissionais motivados e especialistas nas áreas. Este ano, por exemplo, vamos concluir a recuperação do patrimônio do clube, que passará a ter dois centros de treinamento: Fazendão e Cidade Tricolor. É o maior investimento financeiro do Bahia em décadas.

Como garantir liquidez financeira num cenário caótico para a maior parte dos times brasileiros?

Nossa administração tem quatro pilares: honestidade, inovação, patrimônio e equilíbrio financeiro. A honestidade traz credibilidade, confiança do mercado, sinergia com os funcionários, engajamento da torcida e, por fim, atrai os parceiros comerciais. A inovação cria oportunidades e entrega conteúdos personalizados. O quadro social, por exemplo, saiu de cerca de 4,2 mil sócios adimplentes em janeiro de 2015 para cerca de 14,1 mil em junho deste ano. Fora a luta por novas receitas, há controle das despesas no futebol. Em dezembro de 2014, quando este grupo assumiu, a folha do clube era superior a R$ 5 milhões. Em janeiro de 2015, ela foi inferior a R$ 3 milhões. O controle do fluxo de caixa é constante.

Como está o Bahia no aspecto financeiro?

Em processo de reestruturação. Os passivos trabalhistas e cíveis são muito altos. Somados, superam R$ 50 milhões. O ato trabalhista nos ajuda e, felizmente, aderimos ao Profut e cumprimos a lei, parcelando os débitos fiscais e tributários. Que realmente exista rigor no cumprimento e na fiscalização da lei, além de penas a quem descumprir. Não dá para, digamos, o fair-play financeiro ser praticado somente por uma parte de clubes que disputam o mesmo campeonato.

Em que condições o Bahia vê utilidade em jogar no estádio de Pituaçu?

Hoje existe um “Frankenstein” jurídico que busca limitar o direito do Bahia de usar Pituaçu sem a autorização do consórcio Fonte Nova Negócios e Participações. Algo sem sentido e, aos meus olhos, ilegal. Felizmente, sempre que precisamos usar não houve problema. Pituaçu deveria ser melhor explorado.

Poucas notícias se veem sobre conflitos do Bahia com a administradora da Arena Fonte Nova. Por quê?

Temos sim divergências. A diferença é que aprendemos a tentar resolver dentro de casa e, aos poucos, o consórcio tem entendido que o Bahia, seus sócios e sua torcida são os melhores clientes. O contrato atual expira em abril de 2018 e veremos se realmente a relação é boa.

Qual a importância de escapar do rebaixamento em 2017 para concretizar o crescimento do clube?

Grande. Na cultura brasileira, os resultados esportivos têm peso incalculável comparados às conquistas administrativas, financeiras ou patrimoniais. Como a maioria dos clubes são associações esportivas, onde não existe a figura do dono para responder com o patrimônio ou na Justiça, a maioria faz qualquer coisa pelo sonho de ser campeão. Os resultados são dívidas surreais. O sucesso de clubes que praticam boa gestão mostrará ao torcedor que há outro caminho para ser campeão. Mais lento, porém certamente mais seguro e duradouro.

O Bahia pretende se fortalecer dentro da própria região Nordeste?

Sem dúvida alguma, o crescimento e o futuro do Bahia passam pelo fortalecimento da marca e da sua presença na região Nordeste. Somos, tradicionalmente, o maior clube da região, líderes em títulos, presença de público nos estádios, venda de PPV, etc. Mas é preciso compartilhar essas alegrias com os demais nordestinos. Fazê-los se sentirem representados. Caminhar junto. O sucesso do Bahia é também o sucesso do nordestino, especialmente, em estados onde não há clube na Série A.

Além da Copa Nordeste, o que mais os times nordestinos podem fazer para valorizar o futebol regional?

A Copa do Nordeste distribuiu cerca de R$ 5 milhões aos clubes em 2013, ano do seu retorno, e distribuirá mais de R$ 22 milhões em 2018. Este torneio tem auxiliado as campanhas dos clubes nas variadas séries do Campeonato Brasileiro. Precisamos manter a unidade, independentemente, das rivalidades. Em dois anos e meio como presidente, nunca vi clubes tão unidos em reunião como os paulistas. Eles fazem o dever de casa muito bem.

Como o Bahia e outros clubes nordestinos podem ajudar a influenciar nas mudanças que o futebol brasileiro necessita, como a de calendário?

Na Liga do Nordeste, temos um alinhamento necessário entre clubes e federações. Avançamos, mas, com calma e diálogo, será preciso ir além. Hoje, a CBF tem profissionais capacitados que sabem como fazer e o quê precisa mudar. Há, contudo, quem se preocupe mais com a política. Se algumas práticas de dirigentes, mídia e torcedores brasileiros mudassem, o Campeonato Brasileiro deveria, em 8 a 10 anos, ser o segundo melhor campeonato do mundo, abaixo só da Premier League.

Em julho de 2017, o ex-presidente do Atlético-MG, Alexandre Kalil, falou que 'futebol não era coisa para pobres'. Como o Bahia pensa sobre a elitização do futebol?

Há espaços para diferentes perfis de torcedores nos estádios. No entanto, hoje o futebol tem se globalizado cada vez mais e o custo de manutenção de um elenco forte, a operação do centro de treinamento e das arenas são caros. É preciso respeitar as diferenças econômicas, tentar incluir, mas não pode haver demagogia e falso romantismo.

Quais foram os principais erros da gestão até o momento? E o que ficará de legado para os próximos presidentes?

Deixo avaliações e notas para os torcedores e sócios. Nos últimos anos, eu me envolvi na gestão esportiva e tirei licença do jornalismo (risos).