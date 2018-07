Na degola, Coritiba encara o clube do Santos e seus problemas

Ainda na zona de rebaixamento, em 17.º lugar com apenas 20 pontos, o Coritiba enfrenta neste sábado o Santos, às 21 horas, no estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP), pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro, ao menos com dois problemas extracampo. Além disso, o técnico Marquinhos Santos terá que administrar três desfalques na equipe: o zagueiro Wellinton e o ala direito Norberto, suspensos; além do meia Alex, lesionado.

Nesta semana, o atacante Zé Eduardo (ex-Santos) afirmou à imprensa que o clube deve até três meses de salários, o que soou mal para o clube, que proibiu qualquer manifestação por conta do assunto. Além disso, o Coritiba recuou nesta sexta-feira da contratação do atacante Giancarlo, do Paraná, depois de tê-lo anunciado como atleta do clube.

O departamento médico informou que o atleta sofre de problemas cardíacos e vetou a negociação. Mesmo com seus equipamentos no clube e fotos oficiais com a camisa do Coritiba, Giancarlo acabou sendo "desconfirmado". Diante do mal estar que o caso provocou, as duas diretorias devem definir o caso.

Dentro de campo, o ala Ivan deve entrar na vaga de Norberto. Já Luccas Claro, que começou o campeonato como titular, volta à zaga no lugar de Wellinton. No meio, Alex, principal destaque da equipe, entrou em fase final de recuperação de uma lesão lombar e deve ser substituído por Hélder.