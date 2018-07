Na degola, Vitória e Criciúma fazem 'final' contra o rebaixamento

"Eles são rivais diretos, a partida é uma decisão", sentenciou o lateral-direito Nino Paraíba, que volta à equipe após cumprir suspensão automática contra o Corinthians. "Vamos jogar em casa e temos de partir para cima, mas com cuidado porque eles também precisam dos três pontos".

Apesar de contar com o retorno do lateral, o técnico Ney Franco não poderá escalar o volante Luiz Gustavo e o meia Marcinho. O primeiro cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto que o segundo sofreu uma lesão muscular e foi vetado para a partida pelo departamento médico. Com os desfalques, o Vitória deve jogar com três atacantes, com a entrada de Edno ao lado de Vinícius e Dinei.

No Criciúma, o clima ainda é de confiança, apesar da péssima campanha até agora. "Nosso time não vai desistir. Enquanto houver oportunidade ou 1% de chance, a gente vai ter 99% de fé e vamos até o fim", disse o atacante Bruno Lopes. Para o jogo deste sábado, o time não tem problemas com jogadores suspensos, mas o técnico Gilmar Dal Pozzo faz mistério com relação ao esquema tático que irá utilizar em Salvador.