Na despedida de Atibaia, Inter vence Red Bull Brasil em amistoso

Encerrando sua passagem por Atibaia, no interior de São Paulo, o Internacional venceu nesta sexta-feira o Red Bull Brasil por 3 a 0, em amistoso de preparação para o retorno do Brasileirão. O futebol brasileiro será retomado na segunda-feira, um dia depois do fim da Copa do Mundo da Rússia.

O maior destaque da partida foi William Pottker, autor dos três gols. O primeiro saiu antes do intervalo e os outros dois foram anotados na etapa final. O técnico Odair Hellmann escalou a equipe com Danilo Fernandes; Fabiano (Rossi), Danilo Silva, Cuesta e Iago (Gabriel Dias); Dourado (Charles), Edenilson, Zeca, Nico López (Richard) e Lucca; Pottker (Álvaro).

Como era esperado, o zagueiro Rodrigo Moledo, o atacante Leandro Damião e o meia D'Alessandro ficaram de fora da atividade. Nos últimos dias, eles vinham treinando em separado, em processo de recuperação física. Na reta final da reabilitação, o trio deve estar de volta para o jogo contra o Atlético-PR, na quinta-feira, dia 19, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 13ª rodada do Brasileirão.

O amistoso desta sexta foi a quarta atividade do tipo realizada pelo Inter neste período de intertemporada. Antes do amistoso com o Red Bull Brasil, o time fez jogos-treino com o Inter B, o Atibaia e o Água Santa.

Os dois últimos aconteceram no interior de São Paulo. Foram, ao todo, nove dias de treinos técnicos, táticos e físicos em Atibaia. A delegação colorado voltará para Porto Alegre ainda nesta sexta. Haverá treino no sábado e o domingo será de folga. O grupo vai se reapresentar na segunda-feira, às 9h30.