Na despedida de Cahill da seleção, Austrália bate o Líbano em amistoso

Um dos maiores nomes da história do futebol da Austrália vestiu as cores do país pela última vez nesta terça-feira. Em uma despedida emocionante, Tim Cahill deu adeus à seleção com vitória sobre o Líbano, por 3 a 0, em amistoso realizado na cidade de Sydney.

Cahill vestiu a camisa australiana pela 108.ª vez nesta terça, ficando apenas um jogo atrás do recordista de partidas pela seleção nacional, o goleiro Mark Schwarzer. O atacante que completa 39 anos no mês que vem, porém, detém o recorde de gols marcados pelo país, com 50.

Foram 15 anos defendendo a seleção, pela qual disputou quatro Copas do Mundo e marcou em três. Por todo este histórico, Cahill foi ovacionado em sua despedida pelos 33.268 presentes no estádio e se emocionou bastante, principalmente após o apito final, quando disse adeus aos torcedores.

Ele entrou no segundo tempo da partida, aos 37 minutos, somente para se despedir. A esta altura, o confronto já estava definido, graças aos dois gols de Martin Boyle, ambos no primeiro tempo, e ao de Matthew Leckie, já na etapa final.

Nos outros amistosos encerrados do dia, duas goleadas de seleções asiáticas. O Japão recebeu o Quirguistão em Toyota e atropelou por 4 a 0, com gols de Yamanaka, Haraguchi, Osako e Nakajima. Pelo mesmo placar, a Coreia do Sul passou pelo Usbequistão, em Brisbane, na Austrália, com gols de Nam Tae-Hee, Hwang Ui-Jo, Moon Seon-Min e Suk Hyun-Jun.

Os três vencedores destes amistosos se preparam para a Copa da Ásia, que acontecerá nos Emirados Árabes Unidos em janeiro do ano que vem. A Austrália luta para defender o título conquistado em 2015, em casa, mas o Japão é o maior vencedor do torneio, com quatro troféus. Por sua vez, a Coreia tem duas conquistas, sendo a última em 1960.