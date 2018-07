Na despedida de Oswaldo de Oliveira, Sport leva 3 a 0 da Chapecoense

Oswaldo de Oliveira fez uma despedida melancólica no comando do Sport, nesta quarta-feira. Em seu último jogo à frente da equipe, antes de assinar com o Corinthians, o treinador viu o time pernambucano levar 3 a 0 da Chapecoense na Arena Condá, em jogo válido pela 30ª rodada do Brasileirão.

A derrota deixou o Sport mais perto da zona de rebaixamento. Com apenas 34 pontos, poderá entrar na zona da degola dependendo do resultado dos rivais na sequência da rodada. O Sport está na 16ª colocação da tabela, última posição antes da temida zona.

Já a Chapecoense segue afastando o risco de queda. Com 41 pontos, poderá se garantir na primeira divisão com mais uma vitória em seus últimos oito jogos neste Brasileiro.

O JOGO

O time catarinense começou mais atento no jogo e levou perigo à área pernambucana logo aos 10 minutos. Denner fez boa jogada pela esquerda e cruzou na medida para Ananias, que cabeceou para fora.

Dois minutos depois, os visitantes reagiram com Rodney Wallace. O lateral driblou dois marcadores, entrou na área e mandou a bomba, exigindo grande defesa do goleiro Danilo.

O jogo perdeu velocidade e a torcida só levantaria novamente aos 26 minutos. Ronaldo Alves errou o tempo de bola no meio-campo e Ananias disparou para o gol, tocou para Kempes, mas Magrão impediu o gol feito.

As redes balançariam aos 43, em bola parada da Chapecoense. Cleber Santana cobrou escanteio preciso e Thiego desviou para o gol.

Mesmo com a vantagem no placar, a Chapecoense começou melhor o segundo tempo. Ananias teve duas chances e marcou aos 11 minutos. Alan Ruschel foi até a linha de fundo e cruzou forte para Ananias, que apareceu como uma flecha dentro da área e mandou a bola para o fundo das redes.

O que era ruim ficou pior para os pernambucanos. Aos 23, Gabriel Xavier que já tinha amarelo, entrou duro em Thiego e foi expulso.

Os donos da casa quase chegaram ao terceiro gol nos 40 minutos. Em uma bola perdida na área, Biteco aproveitou o rebote e mandou a bomba. A bola saiu por pouco. Mas outro gol viria aos 44. Hyoran tirou Matheus Ferraz da jogada e mandou uma chute forte, mas parou em Magrão, que fez mais uma boa defesa. No entanto, no rebote, Kempes estava sozinho e empurrou.

Na próxima rodada, a Chapecoense vai a Belo Horizonte para enfrentar o Cruzeiro no Mineirão, às 17 horas de domingo. No mesmo dia, a partir das 19h30, o Sport recebe na Ilha do Retiro o Vitória.

FICHA TÉCNICA:

CHAPECOENSE 3 x 0 SPORT

CHAPECOENSE - Danilo; Gimenez, Thiego, Neto e Dener Assução; Sérgio Manoel, Matheus Biteco, (Lucas Gomes) Cleber Santana,(Arthur Maia) Alan Ruschel, Kempes; (Hyoran) Ananias. Técnico: Caio Júnior

SPORT - Magrão; Samuel Xavier, Matheus Ferrraz, Ronaldo Alves e Rodney Wallace; Rithely, Paulo Roberto, (Vinícius Araújo) Diego Souza, Gabriel Xavier e (Apodi) Everton Felipe; (Edmílson) Rogério. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

GOL - Thiego, aos 43 minutos do primeiro tempo. Ananias, aos 11, e Kempes, aos 44 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Sérgio Manoel (Chapecoense); Rogério (Sport).

CARTÕES VERMELHOS - Gabriel Xavier (Sport).

ÁRBITRO - Marcelo Aparecido de Souza (SP).

RENDA - R$ 62.850,00.

PÚBLICO - 6.104 pagantes.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).