Na 'despedida' de Petkovic, Vitória promove mudanças para surpreender o Flu

Depois de um início vacilante no Campeonato Brasileiro, com um empate e duas derrotas, o Vitória terá algumas importantes mudanças para enfrentar o Fluminense neste sábado, às 18 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela quarta rodada da competição.

Uma delas é a presença no meio-campo de Patric, substituto do volante Willian Farias, que sentiu um desconforto muscular. Já Thallyson ganha a vaga de Geferson na lateral esquerda, enquanto o recém-contratado Neilton foi regularizado e deve ficar com o posto de David no ataque. Recuperado de contusão, Gabriel Xavier também é cotado para a posição.

As mudanças, aliás, deixaram o técnico interino Dejan Petkovic confiante para o jogo decisivo com o Fluminense. "Todo jogo é importante. Já teve (jogo importante) no Campeonato Baiano, contra o Corinthians, o Coritiba. Tivemos muitos jogos cruciais e vamos ter outros pela frente. No campeonato é importante sempre pontuar."

Este, aliás, será o último jogo de Petkovic como treinador do Vitória, após três semanas no cargo. Depois do duelo, ele voltará a se dedicar exclusivamente a seu cargo de dirigente, posto para o qual havia sido contratado inicialmente. Ainda não se sabe quem será o novo comandante do time baiano. E o próprio Petkovic terá de agir para acertar a vinda de um treinador.