Na despedida de sua torcida, Santos empata com Bahia por 1 a 1

SANTOS - Na despedida de sua torcida antes da viagem ao Japão para o Mundial de Clubes, a equipe do Santos não proporcionou o espetáculo esperado e, em jogo muito fraco tecnicamente, ficou no empate por 1 a 1 com o Bahia, neste domingo, na Vila Belmiro, pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols da partida foram marcados por Souza e Neymar.

Com o resultado, o Santos chegou aos 53 pontos e permanece na 10ª colocação do Brasileirão. Já o Bahia está agora com 43 pontos, na 15ª posição e, com os outros resultados deste domingo, não tem mais chances de cair para a Série B em 2012.

No Santos, ninguém escondia que a partida servia como teste final antes do Mundial. Foi a última vez que o técnico Muricy Ramalho escalou os titulares antes da viagem ao Japão - na última rodada do Brasileirão, contra o São Paulo, no próximo domingo, fora de casa, deve poupar os principais jogadores. Já no lado do Bahia, a ideia era conquistar pelo menos um ponto para se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

A equipe santista vinha com uma novidade entre os titulares. O volante Adriano, que, lesionado, foi cortado do Mundial, foi substituído por Elano. Questionado sobre as condições físicas do meia, que vinha de uma lesão na coxa direita, Muricy afirmou: "É importante observar como ele está em campo. Ele está bem fisicamente".

O JOGO

O Bahia, tentando pontuar para se distanciar das últimas colocações, foi para cima no começo da partida e abriu o placar logo aos 8 minutos. Souza recebeu na entrada da área e chutou. A bola tocou no zagueiro Bruno Rodrigo e voltou para o atacante do time baiano. Ele, então, bateu de perna esquerda no canto esquerdo do goleiro Rafael para fazer 1 a 0.

Atrás no placar, o Santos passou a atacar mais, mas sem qualidade. Em três jogadas de bolas aéreas, com Durval, Bruno Rodrigo e Neymar, a equipe teve suas melhores chances, mas não conseguiu chegar ao gol. O time baiano respondeu com Paulo Miranda, também pelo alto, que cabeceou para fora.

Até que aos 31 minutos, o Santos chegou à igualdade. Neymar recebeu bom passe na entrada da área, tirou a zaga e bateu firme, no canto direito de Marcelo Lomba, que chegou a tocar na bola, mas não conseguiu impedir o empate santista.

A partir deste momento, Neymar cresceu na partida e foi responsável pelos últimos dois lances de perigo no primeiro tempo. No primeiro, fez lance parecido com o do gol e chutou da entrada da área, mas, desta vez, a bola passou à direita do goleiro. Depois, deu belo toque de letra para Borges, que bateu de esquerda rente à trave.

No segundo tempo, o jogo perdeu emoção. O Santos tinha cabeça ainda mais voltada para o Mundial, enquanto o Bahia se mostrava satisfeito com o empate, já que, com os resultados daquele momento, estava livre da briga contra o rebaixamento.

Mesmo assim, foi a equipe baiana que teve a melhor chance do segundo tempo. Lulinha fez boa jogada e tocou para Souza, que tirou a zaga e tentou bater colocado. A bola passou perto do angulo esquerdo do goleiro Rafael.

O gramado da Vila Belmiro não estava bom, como admitiu antes do jogo o presidente do Santos, Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro, e, talvez por isso, os jogadores santistas passaram a se poupar. Assim, a partida ficou ainda mais fria, com as duas equipes tentando chegar apenas em jogadas de bolas aéreas.

Mesmo sem a vitória, a torcida do Santos cantou o nome da equipe ao fim do jogo, dando força para o grupo que disputará o Mundial de Clubes, que acontece entre os dias 8 e 18 de dezembro, no Japão. Agora, o pensamento santista está exclusivamente na busca do tricampeonato mundial.

SANTOS 1 x 1 BAHIA

SANTOS - Rafael; Danilo, Edu Dracena, Bruno Rodrigo (Léo) e Durval; Henrique, Arouca, Elano (Alan Kardec) e Paulo Henrique Ganso (Ibson); Neymar e Borges. Técnico - Muricy Ramalho.

BAHIA - Marcelo Lomba; Marcos, Paulo Miranda, Titi e Ávine; Fabinho, Fahel (Danny Morais), Diones e Ricardinho (Carlos Alberto); Lulinha e Souza (Júnior). Técnico - Joel Santana.

Gols - Souza, aos 8, e Neymar, aos 31 minutos do primeiro tempo.

Árbitro - Leandro Pedro Vuaden (Fifa/RS).

Cartões amarelos - Bruno Rodrigo, Marcos, Paulo Miranda, Paulo Henrique Ganso, Diones, Ricardinho e Fahel.

Renda - R$ 208.210,00.

Público - 12.052 pagantes.

Local - Vila Belmiro, em Santos (SP).