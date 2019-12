Na despedida do Brasileirão, Goiás busca vitória diante da torcida

Depois de ter sido goleado pelo Palmeiras, por 5 a 1, na última quinta-feira, o Goiás quer deixar boa impressão para o torcedor na despedida de 2019. Por isso vai em busca da vitória sobre o Grêmio, neste domingo, às 16 horas, no estádio Serra Dourada, pela última rodada do Campeonato Brasileiro.

As derrotas seguidas para Fortaleza (2 a 1) e Palmeiras deixaram o Goiás sem chances de classificação para a Copa Libertadores, mas pelo menos o time se garantiu na Sul-Americana de 2020. Com 49 pontos, os goianos estão na décima colocação.

A delegação esmeraldina desembarcou em Goiânia na tarde da última sexta-feira e realizou apenas um treinamento leve antes do jogo, no sábado. Devido ao pouco tempo de preparação, o técnico Ney Franco vai manter a base da última rodada.

A boa notícia é que o atacante Michael, um dos principais destaques deste Brasileirão, retorna após cumprir suspensão automática. Titular contra o Palmeiras, Rafinha volta a ficar como opção no banco de reservas.

"Temos uma partida em casa, contra o Grêmio, e vamos em busca dos três pontos. Nosso objetivo é terminar entre os dez primeiros do Brasileiro", disse o zagueiro Rafael Vaz, que valorizou a campanha do time no seu retorno à elite: "É o primeiro ano depois se subir. Agora o clube vai se estruturar melhor e ano que vem a gente pode brigar por uma posição melhor".