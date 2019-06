Na despedida do semestre, São Paulo enfrenta o Atlético-MG para amenizar crise

O São Paulo se despede nesta quinta-feira de um semestre que não deixará saudade ao torcedor. Até agora nesta temporada, a equipe foi eliminada nos primeiros compromissos da Libertadores da América e da Copa do Brasil, ficou com o vice no Paulistão e não atingiu a meta de terminar as nove primeiras rodadas do Brasileirão com ao menos 18 pontos.

Se vencer o Atlético-MG, em duelo que será realizado às 20h, no Independência, o São Paulo chegará aos 16 pontos. O resultado positivo também aliviaria a crise na equipe, que não ganha há seis jogos, com três empates e três derrotas.

"O que mais lastima é que vai perdendo a confiança por não vir o resultado. Por isso o time não finaliza tanto, não está com a confiança em dia. Tem que ter persistência para sair desse momento ruim", disse o técnico Cuca.

Para buscar a reabilitação, Cuca fechou os últimos treinos do São Paulo: na terça, no CT da Barra Funda, e ontem, no CT do Cruzeiro, já em Belo Horizonte. Embora não tenha mostrado a equipe, a tendência é de que o treinador faça algumas mudanças para o jogo de hoje.

Cuca está satisfeito com a defesa, a segunda melhor do Brasileirão, com quatro gols sofridos. O ataque, porém, tem decepcionado. Nos seis jogos sem vitória, a equipe marcou apenas uma vez. Nas oito partidas do Brasileirão, foram sete gols.

"Você domina o adversário, mas infelizmente não consegue criar grandes e claras chances de gol. Atrás está estabilizado, temos a segunda melhor defesa, mas na frente não estamos conseguindo criar jogadas de gol", analisou o técnico Cuca.

Será justamente o sistema ofensivo que terá mudanças para o jogo desta quinta. Hernanes está de volta após ter perdido a partida contra o Avaí - ele havia viajado à Itália durante a semana passada para acompanhar de perto um problema de saúde do filho Ezequiel. Por outro lado, Everton será desfalque devido a uma lesão na coxa direita. Calazans e Vitor Bueno brigam por uma vaga.

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X SÃO PAULO

ATLÉTICO-MG: Victor; Patric, Réver, Igor Rabello e Fábio Santos; Adilson e Elias; Luan, Cazares e Chará; Alerrandro (Ricardo Oliveira). Técnico: Rodrigo Santana.

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Bruno Alves, Anderson Martins e Reinaldo; Luan, Hudson e Hernanes; Calazans (Vitor Bueno), Toró e Alexandre Pato. Técnico: Cuca.

Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Horário: 20h

Na TV: Premiere