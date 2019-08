Na edição deste domingo, Estadão terá encartado o álbum de figurinhas do Brasileirão 2019 da Panini

A editoria Panini lança nesta sexta-feira o álbum de figurinhas oficial do Campeonato Brasileiro. O livro ilustrado Brasileirão 2019 contará com os clubes das Séries A e B, incluindo figurinhas metalizadas especiais com imagens de taças, escudos e mascotes. A principal novidade será uma página dupla especial com destaque para o futebol feminino, no final da publicação.

A edição deste ano também terá espaço para lendas do futebol que fizeram história na competição em seus respectivos times. Com 74 páginas, o álbum conta com versões em capa dura, que serão vendidas por R$ 29,90, e brochura, ao preço de R$ 8,90, além dos envelopes com cinco figurinhas cada - R$ 2,50 casa pacotinho. O produto estará disponível nas bancas de jornal, nas melhores lojas e na lojapanini.com.br.

"O torcedor que gosta de colecionar tem a chance de conferir no álbum do Campeonato Brasileiro 2019 um pouco da bela história que o futebol feminino vem construindo, além de encontrar muitas curiosidades sobre os atletas que mais jogaram na temporada anterior, saber se o seu time do coração tem mais ou menos canhotos do que os adversários, quem fez o primeiro gol, raio-x do jogador destaque e até mesmo quais lendas da década de 1970 marcaram a história do seu clube", afirmou Vilson Manfrinati, diretor da divisão de esportes da Panini Brasil.

A Panini, em parceria com alguns dos principais jornais do País, realizará a distribuição gratuita de uma edição do Livro Ilustrado do Brasileirão no domingo, dia 18 de agosto, ou terça-feira, dia 20, para aquelas publicações que não circulem aos domingos. Serão sete veículos, entre eles o Estadão.