Na entrega das faixas, campeão Botafogo empata com o América

A tarde deste sábado marcou a entrega das faixas de campeão do Campeonato Brasileiro da Série B aos jogadores do Botafogo. Por isso, o empate sem gols com o América-MG ficou em segundo plano, tanto que a torcida que compareceu em bom número ao estádio Nilton Santos, o Engenhão, fez a festa mesmo sem soltar o grito de "gol" da garganta. A partida, que reuniu dois times que subiram à elite, foi válida pela última rodada.

Sem poder ser alcançado por ninguém, o Botafogo poupou alguns de seus titulares neste sábado, como o goleiro Jefferson, o volante Willian Arão e o atacante Navarro. Com 72 pontos, o time carioca terminou na liderança isolada, enquanto o América-MG, que tentava ficar com o segundo lugar, foi o quarto colocado, com 65 pontos, mas com a missão do acesso à elite cumprida.

Tanto Botafogo quanto América entraram em campo sem seus principais jogadores, fazendo com que o nível técnico ficasse abaixo do esperado, principalmente por reunir dois times que conquistaram o acesso. O atacante Luís Henrique, de apenas 17 anos, era o jogador mais lúcido do Botafogo e quase marcou aos 21 minutos, mas João Ricardo fez grande defesa. A resposta veio no fim do primeiro tempo, quando Tony soltou a bomba na rede pelo lado de fora.

Na segunda etapa, o panorama do jogo foi totalmente diferente e quem criou os principais lances foram os mineiros, por meio de Mancini, Bruno Sávio e Messias.

Cansado e sem muita inspiração, o Botafogo não conseguia controlar a partida. Quase viu o América marcar o gol da vitória aos 44 minutos, quando Bruno Sávio aproveitou cruzamento e cabeceou para linda defesa de Helton Leite, substituto de Jefferson, um dos poupados pela comissão técnica.

FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 0 X 0 AMÉRICA-MG

BOTAFOGO - Helton Leite; Diego, Emerson, Renan Fonseca e Diego Giaretta; Fernandes; Rodrigo Lindoso, Dierson (Luis Ricardo) e Tomas (Elvis); Neílton (Lulinha) e Luis Henrique. Técnico - Ricardo Gomes.

AMÉRICA-MG - João Ricardo; Wesley Matos, Messias (André), Anderson Conceição (Rodrigo Souza) e Walber; Leandro Guerreiro, Tony, Guilherme Xavier e Mancini; Cristiano (Bruno Sávio) e Pablo. Técnico - Givanildo Oliveira.

ÁRBITRO - Francisco de Paula dos Santos Silva Neto (RS).

CARTÕES AMARELOS - Messias (América-MG).

RENDA - R$ 375.600,00.

PÚBLICO - 13.765 pagantes.

LOCAL - Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).