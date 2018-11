Na Espanha, Milan arranca empate contra o Betis e embola grupo da Liga Europa

Betis e Milan empataram por 1 a 1, nesta quinta-feira, no estádio Benito Villamarín, em Sevilha, na Espanha, pela quarta rodada da fase de grupos da Liga Europa. Lo Celso abriu o placar para o time espanhol, enquanto que Suso fez o gol de empate para os italianos, em duelo válido pelo Grupo F.

No outro jogo da chave, o Olympiacos não teve dó do fraco Dudelange, de Luxemburgo, e aplicou uma goleada de 5 a 1. No primeiro tempo, o time grego já vencia por 4 a 0. Vasilios Torosidis (duas vezes), Konstantinos Fortounis (2) e Lazaros Christodoulopoulos marcaram para os anfitriões, enquanto que Danel Sinani diminuiu para os visitantes.

A duas rodadas do fim da fase de grupos, o Betis lidera a chave com oito pontos, seguido por Milan e Olympiacos, cada um com sete. O Dudelange, já eliminado, perdeu os quatro jogos disputados.

No Grupo A, com um gol de Jedvaj, o Bayer Leverkusen venceu o Zurique por 1 a 0, em jogo disputado na Alemanha. O búlgaro Ludogorets Razgrad e o cipriota AEK Larnaca ficaram no empate sem gols.

Com estes resultados, Bayer Leverkusen e Zurique, com nove pontos cada, garantiram vaga na segunda fase eliminatória. Com dois pontos apenas cada, Ludogorets Razgrad e AEK Larnaca estão eliminados.

Pelo Grupo D, o Dínamo Zagreb, jogando na Croácia, não teve grandes problemas para derrotar o Spartak Trnava, da Eslováquia, por 3 a 1, e se garantir na próxima fase. Gojak, Kadlec e Desic marcaram os gols croatas, enquanto que Tchanturishvili fez o de honra dos eslovacos.

Com os três pontos, o Dínamo Zagreb atingiu os 12 na tabela de classificação da chave, contra sete do Fenerbahçe, que bateu o Anderlecht por 2 a 0, na Turquia. O Spartak Trnava soma três pontos, contra apenas um do time belga, que tem poucas chances de classificação.