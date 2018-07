Na Espanha, Real Madrid e Barcelona fazem clássico decisivo

Real Madrid e Barcelona fazem neste domingo, no estádio Santiago Bernabéu, às 15h45, mais um clássico decisivo. A partida é válida pela 33.ª das 38 rodadas do Campeonato Espanhol. Com uma vitória, o time da casa praticamente garantirá a taça nacional. Aos visitantes só há uma alternativa para continuar na briga: vencer. O Real lidera o campeonato com 75 pontos, em 31 partidas. O Barça jogou uma vez a mais e soma “apenas’’ 72 pontos.

Novamente Cristiano Ronaldo e Messi estarão frente a frente. O português terá a companhia de Bale, retornando de lesão. O argentino, porém, não poderá contar com Neymar a seu lado. O craque está suspenso. O Barça tenta até o último momento manobra no tribunal para obter efeito suspensivo da punição, mas, pelo histórico dos tribunais espanhóis, as chances de sucesso são reduzidas. Neymar estará com o time.

Cristiano Ronaldo vive excelente fase. Marcou 12 gols nas últimas 11 vezes em que entrou em campo, pelo Real e pela seleção portuguesa. Messi é o artilheiro do Espanhol – 29 gols.

No clássico, ambos têm números expressivos. O português fez 16 gols em 26 jogos contra o rival. O argentino enfrentou os madrilenhos 33 vezes e marcou 21 gols. O jogo tem todos os ingredientes de decisão e está sendo aguardando com expectativa. “É clássico que para o mundo’’, disse Marcelo. “Todos querem jogar essa partida e as pessoas têm falado muito nela.’’ A Fox mostra ao vivo.