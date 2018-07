Na Espanha, Sevilla e Bayern iniciam duelo pelas quartas da Liga dos Campeões

Sevilla e Bayern de Munique abrirão nesta terça-feira, 3, no estádio Ramón Sánchez Pizjuan, na Espanha, uma das séries eliminatórias das quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, depois de viverem fim de semana de opostos nas competições nacionais.

Os anfitriões, que não eram um dos oito melhores do continente desde a temporada 1957-1958, quando a competição ainda se chamava Copa Europeia, vêm de empate com o Barcelona em 2 a 2, atuando como mandante, depois de abrirem dois gols de frente. A equipe, com isso, está no sexto lugar do Campeonato Espanhol, com 46 pontos.

O Bayern, por sua vez, aplicou goleada de 6 a 0 sobre o Borussia Dortmund, na Allianz Arena, chegando assim aos 69 pontos, 17 a frente do Schalke 04. Com isso, precisando apenas de mais uma vitória para erguer o troféu pela sexta vez consecutiva.

Para a partida desta terça-feira, o técnico italiano Vincenzo Montella tem um problema para escalar o Sevilla, o meia argentino Éver Banega, que está suspenso por acúmulo de cartões amarelos. Dois compatriotas do camisa 10 disputam posição, Franco Vázquez, opção mais ofensiva, e Guido Pizarro, jogador mais marcador.

O meia espanhol Jesús Navas, que reapareceu na equipe na partida com o Barça, após se recuperar de lesão, deverá no time titular, jogando como lateral-direito. Com isso, o também espanhol Pablo Sarabia deverá atuar na posição de origem, aberto pelo flanco destro do setor ofensivo.

O lateral-esquerdo Guilherme Arana, ex-Corinthians, provavelmente, iniciará o duelo no banco de reservas. O meia Paulo Henrique Ganso, por sua vez, está fora da lista de inscritos da competição.

Virtual campeão alemão, o Bayern chega sem o goleiro alemão Manuel Neuer e o meia-atacante francês Kingsley Coman, ambos em processo de recuperação de graves lesões. Já o meia chileno Arturo Vidal é dúvida, embora tenha sido relacionado, devido lesão muscular.

O lateral-direito Rafinha, titular na goleada sobre o Borussia Dortmund, deverá perder a posição para o alemão Joshua Kimmich, poupado depois de participar de dois amistosos da seleção campeã do mundo, visando o duelo com o Sevilla.

Após o primeiro duelo, na Espanha, as duas equipes se reencontrarão na próxima semana, na quarta-feira, na Allianz Arena, em Munique.