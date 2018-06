Na Espanha, Thiago Alcântara revela conselhos de Mazinho para sua 1ª Copa

Prestes a disputar a sua primeira Copa do Mundo, o meia Thiago Alcântara revelou ter recebido conselhos do pai, o ex-meia Mazinho, para fazer bonito no Mundial da Rússia, com a seleção da Espanha. Mazinho foi campeão mundial em 1994, nos Estados Unidos, com a seleção brasileira.

+ ‘Sobreviventes’ do 7 a 1 estão de pé e garantem estar prontos para volta por cima

+ Messi e Cristiano Ronaldo dividem a publicidade nas ruas de Moscou

+ Líderes usam Copa do Mundo para exibir a ‘nova’ Chechênia

"Eu pude ver o meu pai jogando e sobram palavras dele para me orientar sobre como se deve comportar um jogador dentro e fora de campo", diz Alcântara, que nasceu na Itália quando seu pai atuava no futebol daquele país. Mais tarde, ele se naturalizou espanhol, quando passou a integrar a base do Barcelona.

Alcântara vai disputar seu primeiro Mundial, aos 27 anos, porque se lesionou antes da Copa de 2014, no Brasil. "Meu pai é uma pessoa exemplar como pai e jogador. Ele disputou uma Copa e a venceu, e me explicou como posso aproveitar bem esta oportunidade", declarou o meio-campista, emocionado. "Num Mundial, temos que aproveitar o momento a cada dia."

O atual jogador do Bayern de Munique fez as declarações em Krasnodar, cidade onde está baseada a seleção espanhola. Neste sábado, os espanhóis farão o último amistoso de preparação para a Copa contra a Tunísia.