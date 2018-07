Na espera por Airton, Botafogo faz primeiro treino no Chile

O Botafogo realizou na tarde desta segunda-feira seu primeiro treino no Chile para o confronto diante do Colo Colo, que definirá na quarta a vaga para a próxima fase preliminar da Libertadores. Depois de chegar a Santiago nas primeiras horas do dia, o time alvinegro trabalhou ainda na espera por Airton.

O volante viajou com o restante do elenco para a capital chilena, mas sua presença em campo na quarta ainda é incerta. Airton se recupera de um estiramento no ligamento do cotovelo esquerdo, sofrido justamente no confronto de ida diante do Colo Colo, e o técnico Jair Ventura promete esperar até os últimos minutos pelo jogador.

Foi justamente de Airton o primeiro gol do Botafogo na vitória por 2 a 1 contra o Colo Colo no Engenhão. Um dos destaques do primeiro tempo, ele sofreu a lesão pouco antes do intervalo e precisou ser substituído. Imediatamente, o time carioca caiu de produção, viu o rival crescer e marcar seu gol de honra.

Por isso, a presença de Airton em campo na quarta é tida como fundamental para a equipe alvinegra. O jogador é um dos principais responsáveis pela proteção à defesa e se o Botafogo não levar gols em Santiago, estará classificado para a próxima fase.

Ao mesmo tempo, marcar um gol na casa do Colo Colo será importante, já que o rival balançou a rede no Engenhão. Uma derrota por 1 a 0 tira o Botafogo da Libertadores, ao passo que se balançar a rede uma vez na quarta, o time força os chilenos a marcar três gols para se classificar. Por isso, a atividade comandada por Jair nesta segunda foi bastante focada na finalização.