Na espera por Alvaro Pereira, Palmeiras busca novo lateral

O Palmeiras tinha tudo muito bem encaminhado para acertar a contratação do lateral-esquerdo Alvaro Pereira, que está emprestado ao São Paulo, mas pertence à Inter de Milão, da Itália. Entretanto, declarações dadas pelo vice-presidente de futebol do clube do Morumbi, Ataíde Gil Guerreiro, mostrou que a negociação não deve ser tão fácil, já que o time ainda não decidiu se vai ou não continuar com o uruguaio. Por isso, o lado alviverde já analisa o mercado em busca de outras opções.

Alvaro Pereira tem contrato com o São Paulo até o meio do ano que vem. O presidente do clube, Carlos Miguel Aidar, deu entrevista coletiva na qual deixou claro que não fará esforço para segurar o jogador e que está fora de cogitação a possibilidade de contratá-lo. A notícia deixou os palmeirenses animados. Como o uruguaio ficou chateado com a postura do dirigente, as negociações caminharam e parecia que o lateral iria parar na Academia de Futebol.

Entretanto, o vice de futebol do São Paulo deixou claro que não aceita liberar o atleta. "Ele não vai embora. Tem contrato até o dia 30 de junho e vai cumprir. Um jogador não pode ficar com beicinho. Que vá à luta para ser titular. O presidente quer liberar? Eu não", bradou o dirigente, em entrevista à Rádio Bandeirantes.

Percebendo que a disputa pode se estender, o Palmeiras já volta ao mercado atrás de outras opções para o setor. Atualmente, o elenco conta apenas com Victor Luis para o setor. Juninho não terá contrato renovado e Marcelo Oliveira, que atuava improvisado no setor, foi embora para o Grêmio. Alguns nomes são comentados no clube, como do santista Mena, mas nada de oficial está acertado.

Zé Roberto, que está chegando do Grêmio, pode ser uma opção caso a diretoria não consiga encontrar uma nova opção. Carlinhos, do Fluminense, era o plano A, mas acertou com o São Paulo e justamente por isso, Alvaro Pereira se tornou "descartável" para o presidente tricolor.

Até o momento, o Palmeiras acertou seis contratações. O lateral-direito Lucas e os volantes Amaral e Andrei Girotto foram anunciados oficialmente. Também devem ser confirmados a qualquer momento o zagueiro Vitor Hugo, o meia Zé Roberto e o atacante Leandro.