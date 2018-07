Na espera por Mina e Gabriel Jesus, Palmeiras encara o Cruzeiro

Líder do Campeonato Brasileiro com 60 pontos, o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro nesta quinta-feira, às 19h30, na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, com o foco total na manutenção da liderança e, se possível, disparar na ponta da tabela. Esforços não faltam para atingir o objetivo.

O presidente Paulo Nobre emprestou seu jatinho particular para buscar o zagueiro Mina em Barranquilla, onde ele defendeu a seleção colombiana na partida contra o Uruguai, na terça-feira. E também trataram de levar o atacante Gabriel Jesus direto de São Paulo para Araraquara, assim que ele voltou ao Brasil, após se destacar na vitória da seleção sobre a Venezuela, também na terça.

Os dois selecionáveis chegam com moral, após marcarem gols por suas seleções, e a tática especial para Cuca contar com a dupla reforça a intenção em manter o time focado na briga pelo título nacional.

Na terça-feira, a equipe fez um treino no palco da partida e o treinador abriu a atividade para que torcedores pudessem ver os jogadores de perto. Hoje, o estádio estará lotado, já que na terça-feira, todos os ingressos já tinham sido vendidos.

Sobre o time, Cuca vai esperar até minutos antes do jogo para ver se Mina e Jesus estarão descansados para serem titulares ou iniciar na reserva.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Jailson; Jean, Mina (Edu Dracena), Vitor Hugo e Egídio; Tchê Tchê, Moisés e Zé Roberto; Róger Guedes, Dudu e Gabriel Jesus (Alecsandro)

Técnico: Cuca

CRUZEIRO: Rafael; Ezequiel, Léo, Bruno Rodrigo e Bryan; Henrique, Ariel Cabral, Rafinha, Robinho e Rafael Sobis; Ábila

Técnico: Mano Menezes

JUIZ: Jailson Macedo Freitas (BA)

LOCAL: Fonte Luminosa, em Araraquara

HORÁRIO: 19h30