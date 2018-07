Na espera por Vizeu e André Lima, Ponte acerta com Lucas Formiga

A Ponte Preta acertou nesta terça-feira com o seu 11.º reforço para a temporada de 2017. Na espera por Felipe Vizeu, do Flamengo, e André Lima, do Vitória, o time de Campinas (SP) fechou a contratação do atacante Lucas Formiga, de 21 anos, que foi um dos destaques do Mogi Mirim na disputa do Campeonato Paulista da Série A2.

Lucas Formiga assinou até o final da temporada, podendo ser renovado por mais um ano se for do interesse do clube. No Mogi Mirim, marcou três gols em 16 jogos. Ele tem passagem também pelo Duque de Caxias-RJ. A diretoria colocou como prioridade contratar um jogador do setor ofensivo para fazer dupla com Emerson Sheik. André Lima, que está se recuperando de lesão no Vitória, é o mais cotado, mas a proposta encaminhada foi considerada baixa pelos baianos.

O plano B seria Felipe Vizeu, que vem perdendo espaço no Flamengo. O atacante de 20 anos aguarda uma proposta para jogar no futebol europeu, o que pode jogar contra as pretensões campineiras.

Enquanto isso, o volante Fernando Bob se recuperou de lesão e treinou normalmente nesta terça-feira. Mas o capitão do time deve mesmo sair. Um encontro entre dirigentes do Internacional e do São Paulo deixou tudo bem encaminhado. Havia uma pendência financeira do clube gaúcho com o jogador. A Ponte Preta, inclusive, deve receber dois jogadores da base colorada, por empréstimo, devido a um "acordo de cavaleiros".

O técnico Gilson Kleina já faz planos sem Fernando Bob, inclusive para o jogo contra o São Paulo, neste domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, pela quarta rodada. O meia Renato Cajá e Emerson Sheik vão ser relacionados pela primeira vez na competição. Com quatro pontos, a Ponte Preta ocupa a 11.ª posição.