Na estreia como titular do Atlético-MG, Jair comemora 'golaço de futsal'

A estreia do volante Jair pelo time titular do Atlético-MG não poderia ter sido melhor. Ele marcou um belo gol na goleada por 4 a 0 sobre a URT e saiu como um dos destaques da partida disputada nesta quarta-feira, no Independência, em Belo Horizonte.

Na saída do gramado, o jogador comemorou a boa apresentação e dedicou o gol à família, que o acompanhou no estádio. "Fiquei muito feliz. Só Deus e minha família sabem o que eu passei para chegar aqui. Estrear como titular com gol é uma felicidade que não tem tamanho", afirmou o jogador.

Apesar de ter como principal característica a marcação, Jair mostrou que tem habilidade com a bola nos pés e creditou essa facilidade aos tempos de jogador de futsal.

"Eu venho do futsal e gostava muito de fazer esse gol de cavadinha. Hoje fui muito feliz e consegui acertar por cima do goleiro. Cheguei como elemento surpresa, vindo de trás. Foi um lindo gol e é importante para me dar ainda mais confiança nesse início no Atlético", comemorou.

O Atlético venceu por 4 a 0 pela quarta rodada do Campeonato Mineiro. Os outros gols foram marcados por Ricardo Oliveira, duas vezes, e Chará.