Na estreia da Série D, Penapolense apenas empata com o Pelotas

Um dos destaques do Campeonato Paulista desta temporada ao avançar até as semifinais, o Penapolense estreou com empate na Série D do Campeonato Brasileiro. O time de Penápolis (SP) foi até a cidade de Pelotas, no interior gaúcho, e empatou com o time de mesmo nome por 1 a 1. O empate deixou os dois times com um ponto no Grupo A8, liderado pelo Metropolitano-SC, que venceu, em casa, por 3 a 2, o Boavista-RJ.

Outros dois times paulistas participam da competição, que reúne 41 clubes: o Ituano, que sábado perdeu para o Brasil, de Pelotas, por 1 a 0, em duelo realizado em Itu, e o Grêmio Barueri, rebaixado da Série C ano passado, e que folgou nesta rodada inaugural.

O Barueri está no Grupo A6, no qual os visitantes se deram melhor. O Tombense-MG venceu, por 1 a 0, o Luziânia-DF, enquanto o Operário-MT bateu o Goianésia-GO, por 2 a 0.

Em Belém, o Remo, campeão paraense, decepcionou a sua torcida ao empatar, por 1 a 1, com o Moto Club-MA. A liderança deste Grupo A2 é do River-PI que, fora de casa, venceu o Guarany, de Sobral (CE), por 2 a 1.

Rebaixado ano passado, o tradicional Brasiliense venceu o Villa Nova-MG, por 2 a 1, em Nova Lima, na região metropolitana de Belo Horizonte. E o time do Distrito Federal divide a liderança do Grupo A5 com a Anapolina-GO, que fez 1 a 0 sobre o Itaporã-MS.

A rodada inicial da Série D será fechada só dia 30, quando o Genus-RO vai receber o Atlético-AC. A partida foi transferida, porque o time rondoniense ocupou a vaga deixada de última hora pelo Ariquemes.

Confira os resultados da 1.ª rodada da Série D:

Ituano-SP 0 x 1 Brasil de Pelotas-RS

Vitória da Conquista-BA 1 x 1 Ipatinga-MG

Cabofriense-RJ 1 x 2 Guarani de Palhoça-SC

Pelotas-RS 1 x 1 Penapolense-SP

Remo-PA 1 x 1 Moto Club-MA

Coruripe-AL 1 x 3 Jacuipense-BA

Santos-AP 2 x 1 Princesa do sOLMÕES-AM

Goianésia-GO 0 x 2 Operário-MT

Porto-PE 1 x 0 Globo-RN

Guarany-CE 1 x 2 River-PI

Metropolitano-SC 3 x 1 Boavista-RJ

Villa Nova-MG 1 x 2 Brasiliense-DF

Luziânia-DF 0 x 1 Tombense-MG

Baraúnas-RN 1 x 1 Central-PE

Itaporã-MS 0 x 1 Anapolina-GO

Rio Branco-AC 2 x 0 São Raimundo-RR