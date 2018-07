Na estreia de Argel, América-RN derrota o Atlético-GO Na estreia do técnico Argel Fucks, que entrou no lugar de Roberto Fernandes, o América-RN conseguiu a sua segunda vitória no Campeonato Brasileiro da Série B. Na fria noite desta sexta-feira, no estádio Serra Dourada, em Goiânia, o time potiguar venceu o Atlético Goianiense por 1 a 0, com gol de Vandinho, aos 10 minutos do segundo tempo.