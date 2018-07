Na estreia de Bauza, Arábia Saudita derrota a Letônia em amistoso

A Arábia Saudita conseguiu sua segunda vitória consecutiva na preparação para a Copa do Mundo do ano que vem, na Rússia. Na estreia do argentino Edgardo Bauza no comando, a seleção recebeu a Letônia nesta terça-feira em Riad e levou a melhor por 2 a 0, com gols de Ali Al-Zaqan e Mukhtar Fallatah.

+ Em Paris, jogadores destacam lado gestor de Tite à frente da seleção

Bauza foi anunciado há pouco menos de um mês como comandante da Arábia Saudita, após falhar na tentativa de levar os Emirados Árabes Unidos ao Mundial. Substituto do holandês Bert van Marwijk, o ex-são-paulino realizou seu primeiro jogo nesta terça e conseguiu o resultado positivo.

O amistoso aconteceu fora de uma data Fifa, o que significa que a Arábia aproveitará os próximos dias para disputar dois jogos, como a maioria das seleções pelo mundo. Nesta sexta-feira, viaja para encarar Portugal na cidade de Viseu. Na terça seguinte, jogará em Lisboa contra a Bulgária.