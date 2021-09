Na estreia de Carille, Santos fica apenas no empate sem gols com o Bahia pelo Brasileirão

O técnico Fábio Carille percebeu logo em sua estreia que terá trabalho para melhorar o Santos para a sequência do Campeonato Brasileiro. Mesmo jogando em casa, o time ficou apenas no empate por 0 a 0 com o Bahia e chegou aos 23 pontos no torneio, um a mais que seu adversário. Ambos estão fora da zona de rebaixamento, mas perto do América-MG, 17º colocado.

Logo de cara o Bahia já começou a dar trabalho e se não fosse o goleiro João Paulo teria aberto o placar em um chute de Lucas Mugni. Depois, teve uma outra oportunidade com Isnaldo, que junto com Rodallega incomodou bastante a zaga santista com sua movimentação ofensiva.

O Santos até tentava chegar ao ataque, mas quase não conseguiu criar as jogadas. Marcos Guilherme, Lucas Braga e Pirani eram bem marcados e até por isso o centroavante Léo Baptistão recuava um pouco para tentar ajudar a iniciar as jogadas. As melhores chances ocorriam nas jogadas de bola parada de Carlos Sánchez.

O Bahia era perigoso nos contra-ataques e ainda contava com a falta de iniciativa do Santos, que até tinha mais posse de bola, mas não sabia o que fazer com ela. Inclusive os números do primeiro tempo reforçaram essa situação, com sete chutes a gol para o Bahia e nenhuma finalização para o Santos.

Depois de uma etapa ruim, o time da casa melhorou e passou a buscar o gol da vitória. Teve uma boa chance no início do segundo tempo com Carlos Sánchez e depois outra ótima com Marcos Guilherme, que de dentro da área mandou para fora. Vendo o time melhorar, Carille optou por colocar Marinho, que não tinha condições de atuar os 90 minutos e por isso começou no banco.

Com o Santos mais incisivo, o Bahia recuou e tratou de se proteger na defesa para evitar a derrota. Abriu mão do ataque, mesmo com algumas alterações, e passou a ver o empate como um bom negócio. O time da casa insistiu, mas não conseguiu superar a defesa adversária e o jogo terminou sem gol.

FICHA TÉCNICA

SANTOS 0 x 0 BAHIA

SANTOS: João Paulo; Pará, Robson (Danilo Boza), Wagner Leonardo e Felipe Jonatan; Camacho, Gabriel Pirani (Jean Mota) e Carlos Sánchez; Marcos Guilherme (Marinho), Léo Baptistão (Raniel) e Lucas Braga. Técnico: Fábio Carille.

BAHIA: Mateus Claus; Nino Paraíba, Conti, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Lucas Araújo (Patrick de Lucca), Lucas Mugni (Matheus Bahia) e Óscar Ruíz (Luizão); Isnaldo (Raniele), Gilberto (Rodriguinho) e Rodallega. Técnico: Diego Dabove.

JUIZ: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG).

CARTÕES AMARELOS: Lucas Braga (3º), Isnaldo, Nino Paraíba, Conti e Raniele.

LOCAL: Vila Belmiro, em Santos (SP).