Na estreia de Coutinho, Lewandowski faz 3 e Bayern vence Schalke fora de casa

Em dia de estreia de Philippe Coutinho, o atacante Robert Lewandowski roubou a cena neste sábado e comandou o Bayern de Munique na vitória por 3 a 0 sobre o Schalke, fora de casa, na cidade de Gelsenkirchen. O polonês marcou todos os gols da partida no primeiro triunfo do time de Munique nesta edição do Campeonato Alemão.

Um dos principais reforços do Bayern para a nova temporada europeia, Coutinho vestiu a camisa 10, como já era esperado, e entrou em campo no segundo tempo, no lugar de Thomas Müller. Ele jogou pouco mais de 30 minutos, com uma atuação discreta. Acabou sendo totalmente ofuscado pelo "hat-trick" de Lewandowski.

O atacante abriu a contagem aos 20 minutos ao converter pênalti sofrido por Coman. O segundo gol também veio em lance de bola parada. Aos 5 minutos da etapa final, ele acertou linda cobrança de falta e aumentou a vantagem dos visitantes. O terceiro veio aos 30, ao receber passe rasteiro da direita, dominar e bater da entrada da área.

A boa folga no placar compensou, ao menos em parte, a decepção da torcida com a estreia da equipe, na rodada passada. Em casa, o Bayern empatara com o Hertha Berlin por 2 a 2. Naquela partida, Lewandowski também fora o responsável pelos gols. Assim, ele já soma cinco na competição.

Com os três pontos conquistados neste sábado, a equipe de Munique já briga pelas primeiras posições da tabela. Ocupa o quarto lugar, a dois pontos do líder Borussia Dortmund.

Bayern e Schalke voltam a campo no próximo sábado, para a disputa da terceira rodada do Alemão. O primeiro vai enfrentar o Mainz em casa. O rival terá pela frente o Hertha, mais uma vez diante de sua torcida.