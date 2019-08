Na estreia de David Luiz, Arsenal vence o Burnley e segue sem perder no Inglês

Depois de estrear com vitória no Campeonato Inglês, o Arsenal triunfou novamente neste sábado e voltou a emplacar duas vitórias nos dois primeiros jogos do torneio depois de 10 temporadas. O time londrino derrotou o Burnley por 2 a 1, em casa, no Emirates Stadium, na abertura da segunda rodada.

Com o triunfo de 1 a 0 sobre o Newcastle na rodada inicial e o deste sábado, a equipe de Londres vai a seis pontos e consegue um início positivo na competição. O Burnley, por sua vez, fica com três pontos, já que derrotou o Southampton por 3 a 0 em sua estreia.

O jogo marcou a estreia do zagueiro brasileiro David Luiz, que se apresentou bem. Foi seguro defensivamente na zaga ao lado do grego Sokratis e teve papel importante na saída de bola da equipe. No entanto, o brilho ficou por conta da dupla goleadora formada pelo francês Lacazette e pelo gabonês Aubameyang e que é responsável pela imensa maioria dos gols do time.

Lacazette abriu o placar aos 13 minutos. O atacante francês aliou força, garra e oportunismo para girar em cima da zaga dentro da área e bater por debaixo do goleiro Pope. Depois de um início ofensivo e com intensidade, algo característico nos times do técnico espanhol Unai Emery, o ritmo caiu e os visitantes conseguiram o empate.

Ele saiu dos pés do principal jogador do Burnley, o atacante Ashley Barnes, aos 43 minutos da primeira etapa. O camisa 10 recebeu cruzamento e cutucou de primeira para o gol, dando àquela altura, justiça ao resultado.

O bom momento no jogo dos visitantes durou pouco e o Arsenal retomou as rédeas da partida no segundo tempo, a partir da entrada do atacante marfinense Nicolas Pépé, contratação mais cara da história do clube (R$ 336 milhões).

Com muita movimentação e troca de passes rápidos, a equipe londrina, que havia tido um gol bem anulado de Nelson no final da etapa inicial - houve impedimento no lance -, voltou a controlar o jogo e chegou ao gol que a recolocou em vantagem com Aubameyang. Aos 19, o gabonês, bem a seu estilo, recebeu de Ceballos, meia espanhol que jogou como titular pela primeira vez e teve ótima atuação, bateu seco e com precisão, no canto direito do goleiro, garantindo o resultado positivo em casa.

O brasileiro Gabriel Martinelli, contratado pelo Arsenal junto ao Ituano nesta janela de transferências, permaneceu no banco. Ele já havia estreado pelo time inglês ao jogar alguns minutos no segundo tempo do triunfo sobre o Newcastle.