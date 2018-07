Na estreia de Dida, a Portuguesa vence o São Paulo por 1 a 0 no Brasileirão

SÃO PAULO - O São Paulo tentou ignorar as críticas vindas da torcida que foi a Canindé neste sábado à noite para vaiar o time e chamá-lo de "pipoqueiro". Leão usou o mesmo time de sempre, fez as mesmas substituições de sempre, e o time teve a mesma atuação que tem irritado a torcida. O resultado, como não poderia ser diferente, foi uma vitória da Portuguesa, por 1 a 0, em jogo válido pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro.

Os principais alvos das críticas da torcida organizada do São Paulo foram Luis Fabiano e Emerson Leão, além do presidente Juvenal Juvêncio. O atacante, que nem estava no Canindé, porque cumpria suspensão, foi novamente chamado de "pipoqueiro". O episódio lembrou outro protesto, em 2004, após eliminação na Libertadores. Ali, num clássico contra o Palmeiras, o alvo também era Luis Fabiano. Até as bexigas amarelas foram usadas novamente. Contra Leão, gritos de "É, Muricy".

O São Paulo mantém uma campanha irregular no Brasileirão. Perdeu os três jogos que fez fora de casa, venceu os três que fez no Morumbi. Já a Portuguesa foi a sete pontos, com duas vitórias. Na próxima rodada tem São Paulo x Cruzeiro, no sábado, enquanto a Lusa joga domingo, diante do Santos.

O JOGO

Apesar do insucesso na Copa do Brasil, Leão não mexeu no time que entende ser o melhor do São Paulo. Paulo Miranda voltou no lugar de Edson Silva, Douglas reassumiu a titularidade na lateral e, no ataque, o suspenso Luis Fabiano deu lugar a Willian José.

Com isso, o padrão tático do time também não mudou. Sem troca de passes, o time dependia de um lampejo de Lucas ou de um lançamento preciso. Nada disso aconteceu. Enquanto isso, a Portuguesa era melhor e quase marcou com Moisés. Denis, também criticado pela torcida, pegou.

Resposta tricolor só num chute de Jadson, o melhor tricolor em campo. A bola passou à esquerda de Dida. Foi dele também a primeira chance do São Paulo no segundo tempo, exigindo a primeira defesa significativa do goleiro veterano.

A Portuguesa, muito mais perigosa, abriu o placar aos 11 minutos. Guilherme desceu pela direita, inverteu a jogada e Ivan apareceu livre na esquerda para bater cruzado e fazer 1 a 0. Nos minutos seguintes foram duas boas chances de ampliar, mas Diego Viana chutou para fora e Denis pegou o chute de Vandinho.

Aí Leão mostrou que não estava mesmo se importando com as críticas. Mesmo sabendo que Fernandinho era um dos mais xingados pela torcida, fez a substituição padrão, tirando Casemiro. Depois, seu outro queridinho, Maicon, entrou em campo, no lugar de Cortez. A situação ficou ainda pior quando Lucas saiu para entrar Osvaldo. Ademilson, que o técnico reclama ser constantemente convocado para seleção sub-20 e desfalcar o elenco, mais uma vez só esquentou o banco.

PORTUGUESA 1 X 0 SÃO PAULO

PORTUGUESA - Dida; Lima, Rogério e Gustavo; Luis Ricardo, Guilherme, Léo Silva (Boquita), Moisés e Ivan; Vandinho (Rodriguinho) e Diego Viana. Técnico - Geninho.

SÃO PAULO - Denis; Douglas, Paulo Miranda, Rhodolfo e Cortez (Maicon); Casemiro (Maicon), Denilson, Jadson e Cícero; Lucas (Osvaldo) e Willian José. Técnico - Emerson Leão.

GOL - Ivan, aos 11 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Antônio Rogério Batista do Prado (SP).

CARTÕES AMARELOS - Rogério, Luis Ricardo, Vandinho, Lima, Rhodolfo e Casemiro.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio do Canindé, em São Paulo.

Acompanhe lance a lance da partida entre Portuguesa x São Paulo

48' - Fim de jogo no Canindé. Portuguesa 1 x 0 São Paulo; gol de Ivan

47' - São Paulo, desesperado, tenta arriscar no fim da partida

45' - Cartão amarelo para Rogério, da Portuguesa. Serão mais 3 minutos de acréscimo no Canindé

41' - Luis Ricardo segura a bola e Maicon acaba cometendo falta em cima dele. Moisés bate direto e a bola passa perto do gol, mas vai para fora

38' - Cícero cobra falta, mas a bola passa longe do gol. Leão muda novamente e tira Lucas, que pouco fez na partida deste sábado. Osvaldo entrou no lugar do meia

35' - Douglas chuta pela direirta e quase marca para o time do Morumbi, mas a bola sai pela linha de fundo. Rhodolfo cai e leva cartão amarelo

29' - Cartão amarelo para Luis Ricardo, da Portuguesa

28' - Rodriguinho faz ótima jogada após chute de Diego Viana e quase amplia para a Portuguesa no Canindé. O São Paulo tem dificuldade para reagir e a Lusa não para de atacar

24' - Jadson bate falta perigosa para a Portuguesa, mas a bola vai para fora

21' - Com Luis Ricardo, principalmente, a Lusa continua melhor no jogo, com mais posse de bola e finalizando muito mais do que o adversário tricolor

20' - TROCAS - São Paulo: sai Cortez, entra Maicon. Portuguesa: sai Vandinho, entra Rodriguinho

16' - DÊNIS!!! O goleiro são-paulino salva o time tricolor de sofrer mais um gol. A Portuguesa está, desde o 1° tempo, arriscando muito mais

15' - Depois de levar cartão amarelo, Casemiro sai da partida e entra Fernandinho em seu lugar

13' - Cartões amarelos para Vandinho, da Lusa, e para Casemiro, do São Paulo

12' - GOOOOOOOL DA PORTUGUESA! Ivan abre o placar no Canindé. Portuguesa 1 x 0 São Paulo

10' - Luis Ricardo chega pela direita e faz bom toque para Boquita finalizar

7' - Jadson chuta da lateral esquerda, mas Dida faz mais uma boa defesa no jogo

5' - A Portuguesa muda: entra Boquita, sai Léo Silva

0' 2T - PRRRRR - Começa o segundo tempo no Canindé

45' - Fim de primeiro tempo no Canindé. Portuguesa 0 x 0 São Paulo

41' - Escanteio para a Portuguesa cobrar, mas Gustavo Lima cabeceia errado e a bola volta para o São Paulo. Lucas fez boa jogada durante este primeiro tempo, mas não aparece muito, nem Jadson

33' - Em contra-ataque,Wilian José tem boa oportunidade de fazer o primeiro gol do São Paulo, mas Dida defende

26' - O São Paulo começa a apertar mais a defesa da Lusa. Em lance duvidoso, o árbitro marca falta a favor do time de Leão, Jadson bate, mas a bola é desviada pela barreira

21' - Gustavo Lima, da Portuguesa, recebe cartão amarelo

16' - Cortez chuta para gol, mas Dida defende, sem muita dificuldade

13' - Dênis faz grande defesa depois de chute forte de Moisés. A Lusa continua atacando muito mais do que o time tricolor

7' - A Portuguesa começa com maior posse de bola e pressiona o São Paulo. Até agora, o goleiro Dida ainda não teve que fazer nenhuma grande defesa

0' - PRRRRRR - Começa a partida no Canindé