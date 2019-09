Na estreia de Diniz, São Paulo tenta acabar com 100% do Fla no Maracanã

Fernando Diniz terá uma missão difícil em sua estreia pelo São Paulo: ser o primeiro time a tirar pontos do Flamengo no Maracanã. O líder do Campeonato Brasileiro tem 100% de aproveitamento como mandante e vem de oito vitórias consecutivas. As equipes se enfrentam neste sábado, às 19h, pela 22ª rodada.

Embora Diniz tenha falado que não fará muitas mudanças na equipe, ele será obrigado a fazer algumas alterações. Everton e Toró estão lesionados, assim como Alexandre Pato, que já vinha sendo desfalque da equipe. Por outro lado, Hernanes volta a ficar à disposição após cumprir suspensão na rodada passada. Raniel está recuperado de dores no joelho direito e pode ser opção no ataque são-paulino.

O novo técnico comandou apenas uma atividade antes de sua estreia. O treino aconteceu na manhã de sexta-feira, no CT da Barra Funda, e foi fechado à imprensa.

"Procuramos mexer o mínimo possível na equipe. Vou colocando aos poucos o que penso sobre futebol. Até porque o jogo é sábado. É procurar conversar, passar vídeos para eles e levar um time forte e determinado para o Rio", afirmou Diniz, em sua apresentação na sexta-feira.

Do lado do Flamengo, embora o jogo contra o Grêmio, pela ida da semifinal da Copa Libertadores da América, seja na quarta-feira, o técnico Jorge Jesus disse que escalará força máxima para a partida deste sábado. O lateral-esquerdo Filipe Luís concorda com a opção do treinador português.

"Não temos por que poupar. Estamos lutando por duas competições. Momento difícil das duas competições. Quem estiver melhor vai jogar. Depois pensamos no Grêmio. Agora, o foco é o São Paulo", afirmou o lateral.

O Maracanã estará lotado novamente. Foram mais de 60 mil ingressos vendidos de forma antecipada. "Importantíssimo que a torcida esteja junto com nós nos jogos, sinta que o time está dando o máximo. Cada vez está melhor, sentimos o que a torcida está transmitindo. O Flamengo está conseguindo encher o Maracanã, um estádio muito grande", disse Filipe Luís.

FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X SÃO PAULO

Flamengo: Diego Alves; Rafinha, Rodrigo Caio, Marín e Filipe Luís; Arão, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Jorge Jesus.

São Paulo: Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo; Luan, Tchê Tchê, Daniel Alves e Hernanes; Antony e Pablo. Técnico: Fernando Diniz.

Juiz: Rafael Traci (SC).

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

Horário: 19h.

Na TV: Pay-per-view.