Na estreia de Doriva, Santa Cruz encara o Fluminense para tentar deixar degola

O novo treinador teve a semana inteira para trabalhar com o elenco e informou que mudará a forma da equipe atuar. "Temos colocado alguns conceitos. Não queremos ficar com as linhas lá atrás. Temos trabalhado em ter uma marcação alta para ficarmos mais próximos do gol do Fluminense. Vamos buscar ser mais presentes no campo do adversário, manter a bola", afirmou ao site oficial do Santa Cruz.

No entanto, Doriva não confirmou qual será o time titular. "Não devo mexer muito. O Pisano é uma grande possibilidade, um jogador vertical, que conhece o meio de campo. Mas estamos avaliando", destacou.

O argentino Pisano foi recém-contratado pelo clube para tentar dar um jeito no setor ofensivo. O meio-campista estreou no empate com o Vitória por 2 a 2, no último domingo. Ele entrou no segundo tempo e marcou um dos gols da equipe.