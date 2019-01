Na estreia de Fàbregas, Monaco empata com Olympique e segue na degola do Francês

Na estreia do meia espanhol Cesc Fàbregas, o Monaco arrancou um empate em 1 a 1 com o Olympique de Marselha neste domingo, fora de casa, no estádio Velódrome, e segue afundado na zona de rebaixamento do Campeonato Francês.

Agora há três jogos sem vencer, o time do principado, comandado por Thierry Henry, é o 19º e penúltimo colocado, com 14 pontos, a quatro do Amiens, primeiro time fora da zona do descenso. O Olympique não é ameaçado pelo rebaixamento, mas tem decepcionado nesta temporada e ocupa a modesta nona posição, com 28 pontos.

A partida marcou a estreia de Fàbregas, ex-Arsenal, Barcelona e Chelsea, com a camisa do time monegasco. O espanhol foi titular e ficou responsável pela armação da equipe, mas teve atuação discreta.

Os donos da casa marcaram com o meia Maxime Lopez, que aproveitou a sobra após cobrança de falta e acertou lindo chute de primeira. O belga Tielemans marcou para o Monaco ainda no primeiro tempo e definiu o placar do confronto.

Nos outros três jogos neste domingo da 20ª rodada do Francês, que teve o duelo entre Nîmes e Angers adiado, o Rennes (sétimo) venceu o Nantes (11º) fora de casa por 1 a 0, Dijon (18º) e Montpellier (quinto) empataram em 1 a 1 e o Strasbourg (sexto) derrotou o Toulouse (14º) por 2 a 1.