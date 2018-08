Na estreia de Fred, Manchester United bate Leicester na abertura do Inglês

O Manchester United estreou no Campeonato Inglês com boa apresentação e vitória sobre o Leicester por 2 a 1 nesta sexta-feira, em casa, no Old Trafford. Pogba abriu o marcador logo no primeiro minuto e Shaw fez o outro no segundo tempo. Vardy descontou nos acréscimos.

A partida marcou a estreia oficial do meio-campista Fred pelo United. O jogador brasileiro que esteve na Copa do Mundo da Rússia foi bem. Pelas redes sociais, o clube informou que Fred foi quem teve o melhor índice de passes certos no primeiro tempo. Na etapa final, ele recebeu cartão amarelo por discutir com um atleta adversário e deixou o campo aos 30 minutos para a entrada de McTominay.

De uma maneira geral, o Manchester United foi superior na partida e contou com a sorte logo no início. No primeiro minuto, Alexis Sánchez tentou o chute, e Amartey tocou com o braço na bola dentro da área. Pênalti, que Pogba cobrou no canto esquerdo sem chances para o goleiro Schmeichel.

O Leicester não se abateu e foi para cima. O time visitante passou a ter mais posse de bola e De Gea salvou o United do empate ao menos em duas oportunidades. Na primeira, ele pegou chute de Maddison. Na outra, de Iheanacho.

No segundo tempo, o United teve grande chance de ampliar com Lukaku. Em um rápido contra-ataque, Sánchez cruzou na área e o belga, livre, teve tempo de dominar e escolher o canto, mas bateu em cima de Schmeichel.

O Leicester tentava encontrar uma brecha no sistema defensivo dos anfitriões, mas estava difícil. Do outro lado, o United foi mais preciso e conseguiu ampliar aos 37 minutos do segundo tempo. Mata deu grande assistência para Shaw, que invadiu a área, dominou errado, mas deu sorte. O lateral do United acabou dando uma meia-lua em Ricardo Pereira e depois bateu cruzado para as redes.

A equipe visitante ainda conseguiu diminuir nos acréscimos com Vardy. Após cruzamento na área, a bola tocou na trave e o centroavante aproveitou a sobre para mandar de cabeça para as redes. No último lance, o goleiro Schmeichel correu para a área adversária para tentar empatar de cabeça. Após cobrança de escanteio, ele conseguiu desviar, mas sem perigo para De Gea.

O restante da primeira rodada do Inglês acontecerá no final de semana. No sábado, destaque para o Tottenham, que enfrenta o Newcastle, fora de casa, e o Chelsea, que visitará o Huddersfield. No domingo, o Liverpool receberá o West Ham e haverá o clássico entre Arsenal e o campeão da última temporada, o Manchester City, em Londres.