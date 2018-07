Na estreia de Ganso, São Paulo vence Náutico de virada

A grande sensação da tarde são-paulina também não decepcionou. Apesar de uma atuação discreta, Ganso mostrou disposição, trocou muitos passes no meio do campo e até arriscou chutes no gol adversário. Como programado, o meia só entrou em campo aos 10 minutos do segundo tempo, permanecendo até o final.

A vitória do São Paulo, contudo, não veio sem sustos. Logo no início da última etapa, uma cobrança de falta colocou o Náutico na frente. Mas o destino quis que o empate são-paulino viesse no mesmo minuto em que Ganso foi chamado para entrar em campo. Um sinal de que a presença do meia no gramado poderia mudar o rumo da partida.

Pelo Brasileirão, o São Paulo volta a jogar no próximo domingo, contra a Ponte Preta, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Antes disso, faz a semifinal da Copa Sul-Americana contra a Universidad Católica na quinta-feira. Já o Náutico, que segue com 45 pontos no campeonato nacional, encara o Bahia em Salvador na próxima rodada.

O JOGO - A etapa inicial da partida foi marcada por um São Paulo ofensivo, que movimentava mais a bola, mas que não conseguia furar a barreira imposta pelo Náutico. A equipe paulista só conseguiu ameaçar pela primeira vez aos dez minutos, quando Lucas chutou da entrada da área e mandou a bola à direita da meta de Felipe.

Apesar dos ataques, o marcador não saída do 0 a 0. E o desenrolar do primeiro tempo só serviu para pressionar ainda mais o São Paulo por um gol. Para piorar, uma falta em Alemão nos minutos finais rendeu o amarelo a Luis Fabiano. Com três cartões, o atacante estará fora do próximo jogo, contra a Ponte Preta.

Se a primeira etapa foi frustrante, o início do segundo tempo foi, no mínimo, assustador para o São Paulo. Logo aos três minutos, Souza cobrou falta na entrada da área. O chute forte no canto direito não deu chances a Rogério Ceni, que se esticou, mas não conseguiu evitar o gol do Náutico.

Não demorou, contudo, para o São Paulo retomar o domínio que havia imposto na etapa inicial. E a recompensa também veio logo em seguida. Aos nove minutos, Osvaldo levantou a bola na área do Náutico para Luis Fabiano, que cabeceou direto para o fundo do gol adversário.

Com o marcador novamente apontando igualdade, estava tudo pronto para a entrada de Paulo Henrique Ganso. A tão aguardada estreia do meia começou aos 11 minutos do segundo tempo, após substituir Jadson.

Ganso teve uma atuação discreta, movimentando-se no meio de campo, trocando passes e até chutando no gol adversário. Se não marcou, ao menos deu sorte. Aos 24 minutos, Luis Fabiano foi derrubado por Alemão na área e o árbitro deu o pênalti, convertido na sequência por Rogério Ceni. Aos 25 minutos da segunda etapa, o São Paulo virou o jogo. Para a festa da torcida e de Ganso.

No restante do segundo tempo, o São Paulo continuou atacando, mas não conseguiu ampliar o placar. Tal ofensiva ficou evidente na quantidade de amarelos recebido pelo Náutico, que freava o avanço são-paulino: sete cartões. No final, porém, a torcida que lotou o Morumbi ficou feliz com a vitória de virada e a estreia de Ganso.

FICHA TÉCNICA:

SÃO PAULO 2 X 1 NÁUTICO

SÃO PAULO - Rogério Ceni; Paulo Miranda, Rafael Toloi (Edson Silva), Rhodolfo e Cortez; Wellington e Denilson; Lucas, Osvaldo (Cícero) e Jadson (Paulo Henrique Ganso); Luis Fabiano. Técnico: Ney Franco.

NÁUTICO - Felipe; Patric, Alemão, Jean Rolt e Douglas Santos; Josa, Alison, Souza (Reis) e Rhayner; Rogério (Kim) e Kieza. Técnico: Alexandre Gallo.

GOLS - Souza, aos 3, Luis Fabiano, aos 9, e Rogério Ceni (pênalti), aos 25 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Wagner Reway (MT).

CARTÕES AMARELOS - Douglas, Luis Fabiano, Rodholfo, Alemão, Jean Rolt, Kieza, Rhayner, Wellington, Josa e Kim.

RENDA - R$ 1.429.237.

PÚBLICO - 62.207 pagantes.

LOCAL - Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).